Модульбанк обновил возможности работы с корпоративными картами

Модульбанк добавил новые опции для работы с корпоративными банковскими картами в веб-версии личного кабинета. Теперь предприниматели могут выставлять собственные лимиты на онлайн-покупки и выдачу наличных, а также самостоятельно устанавливать и изменять PIN-коды и номера телефонов для информирования.

Осенью 2023 г. Модульбанк обновил функционал счетов, к которым привязаны пластиковые и цифровые бизнес-карты. Теперь можно разделять операции по карточному счету по номерам карт – на личные, корпоративные или любые другие группы расходов, брать банковские выписки с разделением по номеру карты и анализировать операции по каждой карте.

С одного карточного счета можно отслеживать выписки по всем номерам карт, которые к нему привязаны. Функция доступна в веб-версии личного кабинета Модульбанка. Выписку можно отправить на e-mail или сразу скачать.

Бизнес-карты разработаны для предпринимателей, которые часто делают закупки для бизнеса. Модульбанк может выпустить необходимое количество цифровых карт, которые будут привязаны к расчетному счету. При это не обязательно заказывать пластик. Цифровые карты можно привязать к телефонам своих сотрудников и таким образом контролировать расходы.