«Контур.Банк» бесплатно оформит предпринимателям КЭП ФНС
Клиенты «Контур.Банка» бесплатно получат КЭП ФНС на 15 месяцев при регистрации бизнеса или открытии счета. Акция действует до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Контур.Банка».
В Удостоверяющем центре «Контура» выпуск сертификата руководителя стоит 5,8 тыс. руб., но для новых клиентов «Контур.Банка» эта услуга будет бесплатной в двух случаях: при регистрации бизнеса в сервисе «Контура», при открытии счета в «Контур.Банке» (перевыпуск подписи, полученной вне «Контура»).
Счет для бизнеса с бесплатным обслуживанием банк открывает онлайн — не нужно ехать в офис или встречаться с курьером. Электронную подпись юрлица на год и три месяца банк выпустит своим новым клиентам тоже полностью дистанционно.
С помощью КЭП ФНС предприниматель может подписать пакет документов, чтобы открыть счет для бизнеса. А еще она позволит сдавать отчетность в налоговую, участвовать в торгах, маркировать товары и так далее.
Чтобы принять участие в акции, нужно заполнить заявку на открытие счета, а затем заказать звонок консультанта «Контура» — он поможет выпустить КЭП ФНС.