«Контур.Банк» бесплатно оформит предпринимателям КЭП ФНС ​

Клиенты «Контур.Банка» бесплатно получат КЭП ФНС на 15 месяцев при регистрации бизнеса или открытии счета. Акция действует до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Контур.Банка».

В Удостоверяющем центре «Контура» выпуск сертификата руководителя стоит 5,8 тыс. руб., но для новых клиентов «Контур.Банка» эта услуга будет бесплатной в двух случаях: при регистрации бизнеса в сервисе «Контура», при открытии счета в «Контур.Банке» (перевыпуск подписи, полученной вне «Контура»).

Счет для бизнеса с бесплатным обслуживанием банк открывает онлайн — не нужно ехать в офис или встречаться с курьером. Электронную подпись юрлица на год и три месяца банк выпустит своим новым клиентам тоже полностью дистанционно.

С помощью КЭП ФНС предприниматель может подписать пакет документов, чтобы открыть счет для бизнеса. А еще она позволит сдавать отчетность в налоговую, участвовать в торгах, маркировать товары и так далее.

Чтобы принять участие в акции, нужно заполнить заявку на открытие счета, а затем заказать звонок консультанта «Контура» — он поможет выпустить КЭП ФНС.