CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект axenix
|

Бизнесу стала доступна предоплатная система подключения сервиса GigaChat

У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей появилась возможность использовать GigaChat API, программный интерфейс доступа к нейросетевой модели GigaChat от Сбербанка, по предоплате. Клиент выбирает необходимые ему пакеты токенов, оплачивает, а затем пользуется ими для взаимодействия с сервисом. Ранее для бизнес-пользователей была предусмотрена только постоплатная схема — когда счет за фактически использованные услуги выставлялся в конце месяца. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Преимущества предоплатной схемы заключаются в том, что со стороны клиента не требуется заполнение, подписание и направление через электронный документооборот договора или заявления на присоединение к оферте. Достаточно выбрать на сайте необходимые пакеты, оплатить счет-оферту — и можно начать использовать сервис. При такой схеме использования GigaChat API бизнесу проще проводить закупочный процесс и прогнозировать бюджет: клиент может быть точно уверен, что не потратит на услуги больше запланированной суммы.

Кроме того, новый подход к оплате корпоративных тарифов позволит эффективнее тестировать гипотезы использования системы искусственного интеллекта для решения бизнес-задач. По сравнению с freemium-режимом корпоративным пользователям доступно использование сервиса в коммерческих целях: предоставляется расширенное количество потоков для взаимодействия с системой, которое по согласованию может быть дополнительно увеличено, а также есть возможность управлять системой фильтров (цензурированием).

Новый способ корпоративного подключения по предоплате станет приоритетным. При этом постоплатная схема также останется доступной как для текущих, так и для новых пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

ВТБ предложит клиентам решения по кибербезопасности и облачным сервисам

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Российские компании все чаще атакуют мошенники, притворяющиеся госструктурами

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную
Показать еще