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Любимая заставка — теперь и на экране входа в «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк предложил новый дизайн входа в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Любимые заставки клиентов теперь будут не только внутри приложения, но и на экране авторизации. Новый дизайн будет доступен на Android-смартфонах после обновления приложения до последней версии 15.12. Обновление постепенно становится доступным для клиентов на Android, скачать новую версию «Сбербанк Онлайн» уже можно в официальном магазине приложений RuStore или на сайте Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы выбрать универсальный фон приложения, на главном экране нажмите на «•••», далее — «Фоны приложения». Любителям природы, как и прежде, доступна серия от Русского географического общества, поклонникам живописи — арт-коллекции, а также красочные заставки с логотипом банка, авторские фотопроекты и даже собственные изображения, сгенерированные с помощью нейросети Сбербанка Kandinsky или на основе фото из галереи клиента.

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Сбербанк
Любимая заставка — теперь и на экране входа в «Сбербанк Онлайн»

Войти в приложение «Сбербанк Онлайн», как и прежде, можно по биометрии: отпечатку пальца или лицу, а также по пятизначному коду-паролю. Если пользователь забыл код, легко установить новый: достаточно выбрать «Не могу войти» → «Не помню пароль» → «Создать новый» и следовать подсказкам.

Алексей Круглов, вице-президент, директор Департамента цифровых каналов B2С Сбербанка: «Помимо постоянного развития функциональности нашего приложения «Сбербанк Онлайн» мы работаем над тем, чтобы оно было удобным и визуально красивым, и каждый из 82 млн наших клиентов испытывал бы положительные эмоции, пользуясь нашими сервисами».

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