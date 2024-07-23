Сбербанк полностью импортозаместил Nginx Plus решением «СберТеха»

Сбербанк полностью заменил зарубежный продукт Nginx Plus на высокопроизводительный веб- и обратный прокси-сервер Platform V SynGX от «СберТеха». В настоящий момент в Сбербанке развернуто более четырех тыс. инсталляций Platform V SynGX, обеспечивающих в том числе работу систем c высоким уровнем критичности. Продукт применяется в более 300 автоматизированных системах Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Platform V SynGX используется в Сбербанке для обеспечения отказоустойчивой работы сайта sberbank.ru и других высоконагруженных онлайн-сервисов компании. Platform V SynGX отвечает за проксирование и маршрутизацию запросов, балансировку нагрузки, предоставление статических файлов и кэширование ответов на запросы.

Важным преимуществом Platform V SynGX является возможность добавления собственной логики обработки запросов на языках Lua и JavaScript. Это позволяет увеличить гибкость использования продукта при взаимодействии с другими системами и решать задачи для сложных высоконагруженных сценариев без применения дополнительных инструментов.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «"Сбер" последовательно осуществляет стратегию по импортозамещению зарубежных решений и переходу на продукты цифровой облачной платформы Platform V от "СберТеха". Цифровая трансформация на основе продуктов Platform V позволяет нам и нашим клиентам снижать затраты на разработку и эксплуатацию систем, ускорять время вывода продуктов на рынок благодаря единой среде разработки, унификации правил, а также наличию готовых компонентов и инструментов. Также продукты платформы могут использоваться отдельно в качестве надежной замены иностранных решений».

Продукт зарегистрирован в Реестре российского ПО и соответствуют корпоративным требованиям в области безопасности, производительности и надежности.