Популярность QR-платежей за год выросла в 3,5 раза

«МТС Банк» изучил платежи россиян по QR-коду за первое полугодие 2023 и 2024 гг. Анализ собственных обезличенных данных по банковским картам показал, что количество операций за год увеличилось в 3,5 раза. Самое большое количество платежей совершено в магазинах сетей «Магнит» и «Пятерочка». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Популярность платежей по QR-коду среди россиян продолжает стабильно расти – такие платежи стали альтернативой сервисам бесконтактной оплаты. В отличие от последних, платеж по QR не имеет ограничений – его можно сделать с помощью любого банковского приложения на телефоне с любой операционной системой.

В «МТС Банке» отмечают, что основным драйвером развития QR-платежей стала онлайн оплата. Доля онлайн платежей в первом полугодии 2024 года составила 23% от общего количество транзакций с помощью QR-кода.

На рост популярности влияет и то, что многие продавцы со своей стороны стараются продвигать такой способ оплаты, т.к. в этом случае комиссия значительно ниже эквайринга. Часто продавцы просят расплатиться с помощью QR-кода, а крупные торговые сети запускают различные акции с кэшбеком или скидками.

По данным «МТС Банка» за первое полугодие 2024 г. количество платежей, совершенных с помощью QR-кода, увеличилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А денежный оборот при оплате по QR вырос в 3 раза. Средняя сумма покупки уменьшилась на 13% до 1950 рублей.

Аналитики «МТС Банка» отмечают, что количество пользователей сервиса увеличилось на 66%, а частота платежей на 30%. Доля платежей по QR-коду составила 8,1% от общего количества транзакций по картам в первом полугодии 2024 г. – года назад она была всего 2,7%.

Чаще всего в первом полугодии текущего года клиенты «МТС Банка» совершали покупки с помощью QR-кода в магазинах сетей «Магнит» и «Пятерочка», лотерейном супермаркете «Столото», а также в магазинах «Красное&Белое» и на маркетплейсе Ozon.

За год пятерка лидеров претерпела незначительные изменения. В первом полугодии 2023 г. в топ-5 торговых точек по количеству платежей по QR-коду входили: Wildberries, «Магнит», «Красное&Белое», Столото и «Пятерочка».

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России. Учитывались платежные операции по QR-коду в январе-июне 2023 и 2024 гг.