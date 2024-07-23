CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

Банк «Точка» вошел в пилот по универсальному платежному QR-коду

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» вошел в пилотный проект по внедрению универсального платежного QR-кода. Он уже доступен для части клиентов банка. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Сам проект инициирован финансовыми организациями и Банком России. Разрабатывается новое целевое решение на базе инфраструктуры Национальной системы платежных карт (НСПК). Предполагается, что универсальный QR-код создаст единый стандарт для платежных решений.

«Предприниматели, подключившие универсальный QR-код в «Точке», смогут принимать платежи различными способами через один код. Раньше для этого нужно было использовать разные системы и приложения, а теперь все объединено в одном решении. Универсальный QR-код позволяет принимать и C2B-переводы через СБП, и другие виды платежей, что делает процесс оплаты для клиентов проще и удобнее. Мы в «Точке» стараемся участвовать во внедрении новых решений на рынке с самого начала. Благодаря этому мы можем формировать такой клиентский путь, который будет максимально комфортным для предпринимателей и их клиентов», — сказала сооснователь «Точки», лидер направления «Электронный бизнес» в банке Евгения Евлютина, отметив, что «Точка» стала одним из первых бизнес-банков, вошедших в пилот.

В 2023 г. «Точка» вошла во вторую группу кредитных организаций, которые готовятся присоединиться к пилоту с реальными цифровыми рублями. В ходе пилота некоторые клиенты «Точки» смогут открывать и пополнять свой счет цифрового рубля, а также принимать оплату за товары и услуги цифровыми рублями при сканировании универсального QR-кода.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

«Еще один такой сбой, и с безналом во всем мире будет покончено». CrowdStrike показал: человечество не готово к отказу от наличных денег

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Хакеры воруют данные российских компаний, испугав уроками по информационной безопасности от ФСБ

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще