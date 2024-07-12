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На платформе «Токеон» состоялся прецедентный выпуск ЦФА с обеспечением

На платформе «Токеон» состоялся выпуск с залоговым обеспечением, в рамках которого впервые на рынке будет отработано вторичное обращение ЦФА с залогом, ведение учета реестра залогодержателей управляющим залогом, а также процедура контролируемого дефолта эмитента с судебным обращением по взысканию залога в пользу залогодержателей. Об этом CNews сообщили представители «Токеон».

Эмитентиндивидуальный предприниматель Дарья Ряхова, инвестор и управляющий залогом – ММК «Реми Капитал». Предметом залога является земельный участок площадью 600 кв. м, который принадлежит эмитенту.

Общий объем выпуска – 100 тыс. руб., стоимость одного актива в момент размещения – 25 тыс. руб., срок обращения активов – один месяц. В течение этого времени инвестор получит две гарантированные промежуточные выплаты общим объемом 20 тыс. руб. дохода, а при погашении – 100% номинальной стоимости активов.

«ЦФА – это инструмент, позволяющий бизнесу любого масштаба, даже индивидуальным предпринимателям, в короткие сроки привлечь финансирование от инвесторов, и минимизировать риски всех участников сделки. Сделка на небольшую сумму позволяет протестировать новые для рынка механизмы работы с ЦФА, обеспеченных залогом. Данное направление является перспективным, так как позволяет выпускать цифровые активы с низким уровнем риска, которые могут быть широко востребованы среди массовых и профессиональных инвесторов», — сказал Артем Лаптев, директор по развитию бизнеса платформы Токеон.

«Мы видим большую перспективу в использовании залоговых ЦФА. Инструмент позволит в значительной степени увеличить ликвидность оборотного капитала компании за счет удобного и гибкого функционала платформы Токеон, позволяющего быстро перепродавать ЦФА, обеспеченные залогом, другим инвесторам», — сказал Дмитрий Плешков, генеральный директор ММК «Реми Капитал».

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