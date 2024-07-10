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Цифровизация Внедрения ИТ в банках
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В банке УБРиР перевели корпоративные мероприятия и онлайн-встречи в «Контур.Толк» ​

Сервисы для рабочего общения пополнили линейку продуктов «Контура», которые уже используют в банке. «СКБ Контур» и УБРиР договорились о расширении сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В УБРиР внедрили «Контур.Толк», чтобы поддерживать внутренние коммуникации. Больше года в сервисе проводили видеовстречи с коллегами и партнерам, теперь подключили решение для мероприятий, которое позволяет собрать на онлайн-площадке тысячи сотрудников из разных городов страны.

В банке планируют использовать еще один продукт экосистемы — «Чаты». Это корпоративный мессенджер, который бесшовно интегрирован в «Контур.Толк». Доступ к «Чатам» получают только сотрудники банка, поэтому вся информация надежно защищена.

Стороны договорились продолжать расширять сферы сотрудничества. Соглашение подписали генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и президент УБРиР Алексей Долгов. В планах — усилить взаимодействие в направлении информационной безопасности.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Продукты экосистемы «Контура» позволяют решать бизнес-задачи комплексно. В соответствии с этим подходом мы развиваем «Контур.Толк»: сервисы для коммуникаций доступны в одном окне. Благодаря этому клиенты могут оптимизировать ресурсы на поддержку решения и повысить эффективность рабочего общения».

Алексей Долгов, президент УБРиР: «ИТ-инфраструктура – важнейший элемент любой организации, в том числе финансовой. И это касается не только клиентских сервисов, но и инструментов коммуникации между членами командами, общения с партнерами. Решения «СКБ Контура» в этом плане уже доказали свою эффективность. В рамках стратегии импортозамещения мы будем продолжать работу по внедрению отечественного ПО во все аспекты деятельности банка».

«СКБ Контур» и УБРиР — многолетние партнеры. В банке используют разные продукты экосистемы для цифровизации бизнес-процессов: от электронного документооборота до проверки контрагентов.

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