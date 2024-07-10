CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Сбербанк и BitRiver объявили о стратегическом сотрудничестве

Сбербанк и BitRiver объявили о стратегическом сотрудничестве. Стороны намерены развивать долгосрочные партнерские отношения для наиболее эффективной реализации проектов цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители BitRiver.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут: взаимодействие в цифровой трансформации и применение передовых практик создания и развития цифровых технологий в сфере деятельности по обработке данных, сопровождению компьютерных систем и смежных направлениях; взаимодействие в рамках развития искусственного интеллекта (ИИ), повышение качества обслуживания по цифровым сервисам, снижение издержек на обслуживание за счет применения инновационных технологий и повышения эффективности работы сотрудников; реализация совместных образовательных и популяризирующих проектов в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.

«Формирование цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности и независимости страны. Сегодня производительность труда напрямую связана с цифровизацией и использованием ИИ. Совместная реализация проектов с крупнейшим российским банком позволит BitRiver сделать еще один шаг на пути к усилению цифрового и финансового суверенитета России», — сказал Игорь Рунец, владелец и генеральный директор BitRiver.

По итогам I полугодия 2024 г. Россия подтвердила второе место на мировом рынке майнинга и опередила США по его темпам роста. Энергоемкие блокчейн-вычисления усилили позиции страны в области финансов и ИТ, создана база для реализации масштабных проектов в области ИИ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Мощный отпор санкциям. Найден радикальный надежный способ использовать карты «Мир» за пределами России

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

«СКБ Контур» создала интернет-банк для бизнеса со встроенной онлайн-бухгалтерией и с «открытием счета по клику мышки»

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10

Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
Показать еще