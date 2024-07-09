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Цифровизация Внедрения ИТ в банках
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«Цифра брокер» и «Цифра банк» внедрили систему управления сервисными процессами на базе Naumen Service Desk Pro

«Цифра брокер» и «Цифра Банк», входящие в финансовую группу «Цифра», успешно завершили проект по внедрению автоматизированной системы управления сервисными процессами на базе решения Naumen Service Desk Pro. Новая система управления повысила сервисно-ориентированный подход компаний и эффективность процессов управления услугами.

Внедрение новой автоматизированной системы было направлено на повышение уровня сервиса, улучшение координации работы сотрудников и оптимизацию внутренних процессов. Проект был успешно реализован в течение четырех месяцев.

Одной из ключевых составляющих проекта было внедрение системы управления услугами и процессами, включая функцию Service Desk и портал самообслуживания. Также был спроектирован каталог услуг, настроены интеграции с электронной почтой и обеспечена подготовка специалистов к работе с системой. В рамках проекта были получены статистические данные, позволяющие проанализировать и оценить качество работы как самой новой системы, так и сотрудников.

Дмитрий Тонкогубов, директор объединенного департамента ИТ-инфраструктуры группы компаний «Цифра», сказал: «Современный рынок предлагает гибкие системы управления процессами, которые можно бесконечно дорабатывать, и далеко не всегда вендор способен передать готовый продукт. Мы как финансовая группа компаний сосредоточены на предоставлении инвестиционных и банковских услуг и продуктов, а не ИТ-решений, поэтому нам был нужен партнёр, который окажет комплексную поддержку в переходе на сервисную модель. Команда Naumen показала собственным примером — что такое сервисный подход к задачам клиента, эффективно и в срок исполнив свои обязательства».

Ян Кузнецов, руководитель практики Service Management в Naumen, отметил: «Реализация проекта в «Цифра брокер» и «Цифра Банк» подчеркивает не только нашу способность к успешной интеграции с банковской инфраструктурой, но и уникальность no-code-решения Naumen Service Desk Pro, которое позволяет нашим клиентам внедрять и масштабировать сервисные процессы без необходимости программирования. Мы гордимся тем, что наше решение использует лучшие практики управления информационными технологиями, обеспечивая максимальную эффективность и простоту в использовании».

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