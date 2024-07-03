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«Атол Pay» запустил обратный эквайринг для смарт-терминалов

«Атол Pay» запустил обратный эквайринг на смарт-терминалах линейки СТБ-5. Новый продукт расширит функционал и даст возможность охватывать разные сферы бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Атол Pay».

Обратный эквайринг — это уникальное решение для безналичного расчета с клиентами за сдачу сельхозпродукции, вторичного сырья и иных товаров. Такой вариант оплаты снижает оборот наличных денежных средств, а также позволяет осуществлять моментальные выплаты на карту любого банка.

Обратный эквайринг будет отличным решением для компаний, занимающихся выдачей денежных средств в залог или выплатой призовых денежных средств. Также этот вариант подойдет микрофинансовым организациям, бизнесу, занимающемуся приемом вторичного сырья, например лома, скупщикам сельхозпродукции и т.д.

Обратный эквайринг повышает скорость выдачи займа, ведь теперь кредиторы смогут выплачивать его заёмщикам напрямую на банковскую карту. Это также обеспечит снижение оборота наличных средств и упростит бухгалтерский учёт, что приведёт к сокращению административных расходов.

Процесс фискализации процесса интегрирован со смарт-смарт терминалами СТБ 5. Это удобное решение для получения денежных средств на банковские карты, соответствующее законодательству и простое в использовании.

Андрей Лебедев, директор по продукту «Атол Pay»: «Обратный эквайринг СТБ-5 делает работу с клиентами более удобной и эффективной. Ранее эта функциональность не была реализована на наших смарт-терминалах, но с изменением законодательства мы предоставили данную возможность для наших пользователей. Теперь же выплата денежных средств на банковские карты клиентов не будет такой сложной задачей. Обратный эквайринг, в отличие от платежей по реквизитам физических лиц, является более удобным вариантом для компаний».

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