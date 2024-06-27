Т-Банк запустил первого в России ИИ-помощника для детей

Т-Банк запустил «Джуниор-ассистента» в рамках собственной вселенной ассистентов. Это первый на российском рынке специализированный помощник для детей на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Он сочетает в себе функционал одновременно финансового советника и виртуального друга для ребенка. Об этом CNews сообщили представители Т-Банка.

«Джуниор-ассистент» способен обучать ребенка основам финансовой грамотности, поддерживать с ним связную беседу на широкий спектр тем, распознавать его эмоциональный настрой, помогать с учебой и др. Например, может посоветовать, как накопить на подарок родителям или как подружиться с одноклассниками в новой школе.

ИИ-помощник для детей был разработан с использованием собственной технологии Gen-T от Центра искусственного интеллекта Т-Банка. Gen-T — это семейство собственных специализированных языковых моделей Т-Банка, которые умеют обучаться под конкретную задачу. В данном случае — под запросы от детей.

«Джуниор-ассистента» тестировали на двух разных технологиях — Gen-T и GPT-3.5. Уже на старте при работе на моделях Gen-T Джуниор-ассистент давал более корректный ответ на 20% чаще по сравнению с GPT-3.5. На последних тестах этот показатель увеличился до 55%.

«Джуниор-ассистент» — один из шести высокотехнологичных ИИ-помощников Т-Банка, которые отличаются друг от друга специальными навыками и сценариями взаимодействия. Все ассистенты, в том числе и «Джуниор-ассистент», созданы на основе специализированных больших языковых моделей (LLM), за счет чего они могут быстро решать задачи глубокого уровня именно в своей персональной сфере и обрабатывать сложные запросы.

Все навыки ассистента для детей создавались на основе самых популярных запросов от клиентов, у которых есть карта «Джуниор» от Т-Банка, и в сотрудничестве со специалистами с психологическим образованием.

Одной из ключевых задач для разработчиков стало обеспечение безопасной среды для ребенка: в «интеллект» «Джуниор-ассистента» встроены специальные фильтры на «взрослый» контент.

Миссия «Джуниор-ассистента» — помочь сделать погружение ребенка в мир финансов мягче и интереснее. Например, если ребенок начинает интересоваться деньгами, то ИИ-помощник объяснит, как научиться копить, как работают банки, что такое инфляция.

Что может рассказать «Джуниор-ассистент» детям: как накопить на покупку мечты; что такое импульсивные покупки и как их избежать; что такое карманные деньги; как начать зарабатывать; как правильно вести бюджет; что можно почитать или посмотреть, чтобы быстрее разобраться в финансах.

Один из важных навыков «Джуниор-ассистента» — развитие и обучение ребенка. Виртуальный помощник может общаться на широкий спектр тем, делиться познавательным контентом и помогать детям в освоении школьной программы.

Что может ассистент: помочь узнать что-то новое – например, как устроена солнечная система, как смастерить кормушку для птиц и пр.; помочь разобраться в сложной теме по любому школьному предмету и узнать, как химия или другая наука поможет ему в жизни; с помощью наводящих вопросов помочь ребенку с домашними заданиями.

«Джуниор-ассистент» может стать для ребенка виртуальным другом, с которым можно в любое время посоветоваться, рассказать ему о проблеме, погрустить и повеселиться. Он умеет вести диалог в режиме реального времени и понимать детей, подстраиваясь под запросы и настроение собеседника.

При большом количестве негативных запросов от ребенка ассистент обучен рекомендовать ему обратиться к специалистам по телефону доверия.

Что может ИИ-помощник: поддержать беседу с ребенком на любую тему — от исторических фактов про космос и планеты до обсуждения хобби или популярных детских мультфильмов, фильмов и игр; выслушать и дать полезный совет — например, как подружиться с новыми одноклассниками, как наладить отношения с родителями, как перестать злиться и реагировать на критику; развеселить и предложить сыграть в игру.

Константин Маркелов, вице-президент, директор по бизнес-технологиям Т-Банка: «У нас сейчас более 4 млн миллионов клиентов с картами «Джуниор». Для нас важно, чтобы юные клиенты Т-Банка имели возможность пользоваться нашими сервисами так, как им привычно и удобно. Мы видим, что дети проявляют интерес к умным помощникам. Миссия «Джуниор-ассистента» — погружать детей в мир финансов и инвестиций, помогать им познавать окружающий мир. За счет нашей технологии Gen-T мы смогли обучить первого ИИ-помощника для детей понимать их, разговаривать на «их языке» и объяснять сложные вещи простыми словами».

«Джуниор-ассистент» уже доступен большинству пользователей, у которых есть карта «Джуниор» — в разделе «Чат». Общаться с ИИ-помощником можно с помощью текстовых сообщений — для этого нужно написать в чате «Привет» или сразу задать ему интересующий вопрос.

Джуниор-ассистент продолжает учиться новым функциям, умениям и темам для бесед. В ближайшем будущем появится: интеграция с материалами от «Т-Образования», в рамках которой ИИ-помощник сможет помочь ребенку с обучением и прохождением курса; функции для совместного взаимодействия родителей и детей с ассистентом; расширенная база познавательного контента (в рамках беседы помощник сможет посоветовать ребенку обучающий курс, подходящий под его вопрос); новые развлекательные возможности ассистента для познания окружающего мира.