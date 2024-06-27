Бизнес сможет создавать ИИ-агентов на базе искусственного интеллекта Сбербанка

Сбербанк продемонстрировал ИИ-агентов, которые сами ставят себе задачи, пишут код для их решения, анализируют и визуализируют результаты. Область применения ИИ-агентов не ограничивается каким-то конкретным направлением деятельности: они способны автоматизировать и оптимизировать большинство рутинных процессов и выполнять роль цифровых сотрудников в разных профессиональных сферах. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Бизнес может создавать ИИ-агентов, способных решать задачи конкретной компании или сферы деятельности. Например, для ретейлеров можно создать агентов, которые организуют автоматическую генерацию информационных карточек товаров с последующим их размещением на различных площадках. Компании, оказывающие клиентский сервис, могут создать помощников, которые будут поддерживать весь процесс лидогенерации — от сбора контактных данных до работы в CRM-системе.

Попробовать создать своего агента можно с помощью open-source-фреймворка для разработки приложений на основе больших языковых моделей GigaChain и GigaChat API.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Несомненно, внедрение ИИ-агентов в будущем станет ключевым инструментом для трансформации многих бизнес-процессов компаний. Они будут способны автономно решать очень широкий спектр задач — от математических расчётов до генерации кода для создания нейросетей и решений для бизнеса. Сегодня мы в этом ещё раз наглядно убедились, наблюдая за агентами, созданными с помощью GigaChain и GigaChat API. Они уже с хорошей точностью и корректностью справляются с более сложными задачами по сравнению с большими языковыми моделями, использующими API в базовом функционале. Благодаря своим уникальным возможностям AI-агенты в ближайшем будущем станут незаменимыми помощниками в различных сферах деятельности».