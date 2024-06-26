Банк «Русский Стандарт»: доля офлайн-платежей через СБП выросла до 19%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей через Систему быстрых платежей (СБП) весной 2024 г. По данным эквайринговой сети банка, число таких платежей с марта по май 2024 г. выросло на 85,8% относительно аналогичного периода 2023 г. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Онлайн лидирует в платежах. При этом, минувшей весной в статистике снова нашел отражение тренд на рост доли классических платежей через СБП по сравнению с интернет-покупками. Так, с марта по май 2024 г. на онлайн пришелся 81% таких операций, а на офлайн – 19%. Годом ранее у онлайна было 95%, а у офлайна лишь 5%.

Подобный тренд можно объяснить активной популяризацией СБП. Сервис используется россиянами не только для онлайн-шопинга, но и во время традиционных визитов в магазины, где можно с легкостью оплатить товары в одно касание мобильным телефоном через СБП. QR-коды на экранах касс самообслуживания, специальные платежные NFC-таблички в кассовых зонах торговых точек – такие способы оплаты все чаще можно встретить в различных торговых точках по всей стране.

По данным банка, средний чек одной офлайн-покупки через СБП весной 2024 г. – 1720 руб., а в онлайне – 877 руб.

В число самых популярных категорий трат по СБП в онлайне, по данным эквайринговой сети банка «Русский Стандарт», вошли супермаркеты (371 руб.), детская одежда (1792 руб.) и фастфуд (581 руб.). А в офлайне – супермаркеты (649 руб.), фастфуд (585 руб.) и книжные магазины (821 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены данные по всем покупкам через СБП по картам всех банков в эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» (пятое место по величине в России и 81 место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров). Были проанализированы количество и средние чеки таких онлайн- и офлайн-покупок весной 2024 и 2023 гг.