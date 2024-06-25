Росбанк и «Атомайз» интегрировали ЦФА в банковское приложение

Клиенты Росбанка смогут купить цифровые финансовые активы (ЦФА), не покидая привычного им банковского приложения. Для этого достаточно нажать несколько кнопок и дать согласие на передачу данных платформе «Атомайз». Об этом CNews сообщили представители Росбанка.

Это первая интеграция банка с финтех-оператором рынка ЦФА. Она значимо упрощает взаимодействие с цифровыми финансовыми активами для клиентов Росбанка. При регистрации на Атомайз инвесторам больше не нужно вводить данные и предоставлять скан-копии документов — платформа получает все необходимое в ходе автоматизированного обмена с Росбанком.

Решение так же безопасно, как и любые другие в банковском приложении. Для подтверждения действий с ЦФА используется облачное подписание через sms-код от Росбанка, а работа с ключами организована через удостоверяющий центр Росбанка.

Уже сегодня в приложении Росбанка можно купить долговые ЦФА лизинговой компании «Роделен» с ежемесячными выплатами по ставке 18,5% годовых. Выпуск доступен розничным инвесторам, включая неквалифицированных, минимальный объем приобретения — всего тысяча руб. Квалифицированные инвесторы также могут поучаствовать в выпуске «венчурных ЦФА» от «Восход Диджитал».

«Атомайз» и Росбанк будут расширять выбор ЦФА и имен эмитентов. В дальнейших планах партнеров — запуск вторичного рынка купли-продажи ЦФА.

«Росбанк — наш стратегический партнер, мы уже работаем по многим направлениям. API-интеграция увеличит эту синергию. У Росбанка качественная клиентская база в сегменте private (где высока доля квалифицированных инвесторов) и сильная экспертиза в структурировании инвестпродуктов. Работая вместе, мы сможем лучше понимать и предвосхищать рыночный спрос, чтобы выводить в приложение самые востребованные продукты: как существующие, так и новые — например, диверсифицированные корзины активов в форме ЦФА и другие интересные инструменты», — сказал генеральный директор «Атомайз» Алексей Илясов.

«На фоне высоких цифр инфляции мы видим в последние месяцы высочайший спрос со стороны наших клиентов-физических лиц на инвестиционные продукты, представленные в формате ЦФА. Помимо выгодных условий размещения свободных средств в таких инструментах, наши клиенты теперь имеют и сверхбыстрый доступ, буквально в пару нажатий на экран, к своим кошелькам на «Атомайз» непосредственно из приложения Росбанка», — сказала директор департамента инвестиционных решений и развития премиального сегмента Росбанка Ксения Мухорина.

Нативная интеграция Росбанка и «Атомайз» на базе API Atomyze иллюстрирует сценарий развития рынка ЦФА по партнёрской модели, когда ЦФА бесшовно встроены в интерфейсы финансовых приложений. Такое упрощение клиентского пути позволит расширить аудиторию рынка цифровых прав и повысить его ликвидность.