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Россияне заплатили с помощью биометрии более 5 млн раз с начала года

Россияне заплатили с помощью биометрии более пяти млн раз с начала 2024 г. По данным Сбербанка, доля альтернативной оплаты в безналичных оплатах за 2024 г. выросла более чем в 1,5 раза. Всего россияне совершили с начала года 5,2 млн оплат с использованием биометрии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Россия первая страна в мире, которая массово начала использовать технологию биометрии для обычных платежей. Прошлым летом Сбербанк запустил сервис «оплата улыбкой» для массового пользователя. Сегодня по всей стране уже установлено около 600 тыс. терминалов, которые могут принимать оплату по биометрии. Это составляет примерно 30-33% всего рынка работающих терминалов в мире.

Крупнейшие города по количеству транзакций: Москва — свыше 178 тыс. в месяц; Санкт-Петербург — свыше 62 тыс.; Екатеринбург — 23,5 тыс.; Нижний Новгород — 21,5 тыс.; Новосибирск — 17,6 тыс.

Интересно, что чаще всего оплата по биометрии происходит в период с 12:00 до 16:00 часов, спад приходится на ночное время — с полуночи до четырех часов утра.

В настоящий момент к сервису подключились уже 30 млн клиентов Сбербанка. Ежедневно подключаются и пробуют это метод оплаты по 50 тыс. человек.

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