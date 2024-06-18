Новое приложение Сбербанка для iOS доступно в App Store

С 18 июня 2024 г. клиенты Сбербанка – владельцы телефонов с операционной системой iOS вновь могут скачать в App Store безопасное приложение для доступа к «Сбербанк Онлайн». Новое приложение называется «Умный Онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Призываем наших клиентов скачать «Умный Онлайн» как можно скорее, пока приложение доступно в App Store. К тому же банк будет планомерно отключать самые старые версии приложений «Сбербанк Онлайн» для iOS и до конца года прекратит поддержку версий 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11, – отметили представители Сбербанка. – Просим всех наших клиентов – пользователей iPhone проверить, какая версия приложения у него установлена: это легко можно сделать на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля».