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СберТех приглашает на бесплатный воркшоп о том, как ускорить сопровождение СУБД в компании

26 июня в 11:00 пройдет бесплатный вебинар «Современный подход к сопровождению СУБД: воркшоп по основным функциям Platform V Kintsugi».

Platform V Kintsugi – графическая консоль для сопровождения Platform V Pangolin (целевая СУБД в Сбере и других крупных российских компаниях), а также любой БД, основанной на PostgreSQL. Инструмент позволяет ускорить диагностику, заблаговременно выявить риски работы с БД и создать единое окно для обслуживания всех СУБД в инфраструктуре компании.

На воркшопе Иван Пушкарь, владелец продукта Platform V Kintsugi, на реальном кейсе разберет основные функции инструмента. Участники вебинара получат пошаговое руководство, как упростить работу с СУБД в компании.

Присоединяйтесь. Регистрация уже открыта.

erid:LjN8K5JsvРекламодатель: : АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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