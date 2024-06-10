Сбербанк презентовал новое поколение автономных смарт-терминалов для оплаты улыбкой

Сбербанк презентовал терминал нового поколения, который будет удобен для оплаты по биометрии в ресторанах и при доставке товаров.

Первое поколение POS-терминалов для оплаты покупок улыбкой предполагает фиксированное место размещения устройства, например, за стойкой на кассе. Новое поколение смарт-терминалов уже не привязано к одному месту в пространстве. Это компактное устройство можно использовать мобильно. Терминал подойдет и ресторанному бизнесу для официантов, и тем, кто принимает платежи на выезде: курьерским службам, интернет-магазинам, магазинам с курьерской доставкой. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Теперь метод оплаты улыбкой можно использовать в кафе и ресторанах не только на кассе, но и при оплате заказа за столиком гостя. Для Сбербанка и партнеров это новая ступень на пути к совершенствованию современных методов платежей, а для покупателей — возможность оплачивать покупки без карты или телефона.

Новые платежные смарт-терминалы банка принимают оплату пятью способами: картой, платежным стикеров, бесконтактно через NFC, по QR-коду и по биометрии и являются следующим шагом по изменению платежного ландшафта России, который сейчас производит Сбербанк, внедряя подобный клиентский опыт, позволяющий предоставить все доступные методы оплаты на сегодняшний день в одном автономном устройстве.

Дмитрий Малых, старший вице-президент ПАО «Сбербанк»: «Мы находимся на большем пути изменения платежного ландшафта России и наше новое решение для ресторанов и магазинов с курьерской доставкой - очередной шаг к улучшению клиентского опыта. Мы пилотируем наши решения в реальных боевых условиях, чтобы наши партнеры - владельцы бизнеса - могли дать честную и быструю обратную связь, которая позволит «Сберу» и его продуктам стать лучше».

Оплачивать улыбкой могут все клиенты Сбербанка. Чтобы подключить сервис «Оплата улыбкой» в приложении «Сбербанк Онлайн», нужно выбрать платежную карту и создать код безопасности. Проще всего это сделать, если сказать виртуальному ассистенту «Сбербанк Онлайн» «Оплата улыбкой» и следовать инструкции.