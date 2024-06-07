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Сбербанк и СПбПУ подписали соглашение о развитии образовательных программ в сфере ИТ и искусственного интеллекта

Сбербанк и университет договорились о сотрудничестве в области реализации программ по искусственному интеллекту, математике, инфокоммуникационным технологиям и компьютерным наукам. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сбербанк и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключили соглашение о сотрудничестве в области образовательных, научных, просветительских, информационных и профориентационных проектов. Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Сбербанк и СПбПУ будут развивать образовательные программы университета по изучению искусственного интеллекта, информационных и инфокоммуникационных технологий. Запланированы совместные акселерационные программы для молодых технологических предпринимателей и содействие Сбербанка в повышении квалификации преподавателей.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Соглашение предусматривает комплексное сотрудничество «Сбера» с СПбПУ. Мы обладаем практической экспертизой в сфере ИТ и искусственного интеллекта и с большим энтузиазмом будем участвовать в подготовке лучших кадров для передовых направлений науки и бизнеса в стране. Это откроет перед выпускниками вуза новые горизонты и будет способствовать развитию ИТ-образования в России».

Андрей Рудской, ректор СПбПУ, академик РАН, председатель СПбО РАН: «Сегодняшнее соглашение — это результат продуктивного взаимодействия сотрудников Политеха и «Сбера». Ранее уже были выработаны эффективные механизмы сотрудничества: практика и последующее трудоустройство наших студентов в «Сбер», участие представителей «Сбера» в Государственной экзаменационной комиссии, проведение открытых лекций представителями «Сбера». Теперь же мы официально закрепили участие «Сбера» в реализации трех образовательных программ бакалавриата Института компьютерных наук и кибербезопасности, по сути, сделав их корпоративными. Уверен, что наше сотрудничество будет расширяться, ведь такое партнерство вуза и корпорации отвечает всем запросам практикоориентированного образования».

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