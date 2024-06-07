С начала года «Сбер» заблокировал 100 тысяч мошеннических карт

С начала года «Сбер» заблокировал 100 тысяч мошеннических карт. Информация о банковских картах дропперов — людей, обналичивающих украденные деньги через банкоматы, — поступает в «Сбер» по каналам информационного обмена с другими организациями, а также от клиентов. Данные от клиентов приходят в основном через сервис «Сообщи о мошеннике» в приложении «СберБанк Онлайн», а также через сайт банка и службу поддержки.

Вся информация проверяется, и в случае подтверждения её актуальности переводы на карту блокируются. Таким образом, через разные источники с начала года в банк поступила информация примерно о 100 тыс. мошеннических карт, а за прошлый год — о 320 тыс. карт дропперов.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Выявление и блокировка карт дропперов является эффективным средством борьбы с мошенниками. Но этого мало. Доля карточек «Сбера», которые сейчас используются в теневом секторе для вывода денег, не превышает 10%. Полтора-два года назад она превышала 50−60%. Картами «Сбера» пользоваться не выгодно, поэтому дропперы «перетекают» в другие банки. Вывод — только усилиями «Сбера» эту проблему не решить. Тут важен системный подход со стороны всех финансовых организаций и заинтересованных ведомств. С июля по закону банки будут обязаны блокировать электронные средства платежа дропов и приостанавливать подозрительные операции на двое суток. Мы считаем это важным шагом — такая мера позволит значительно усложнить противоправную деятельность дропов. Мы также считаем необходимым введение уголовной ответственности за дропперство».