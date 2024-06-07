Александр Ведяхин, Сбербанк: 1 трлн рублей дополнительных доходов принес России искусственный интеллект в 2023 году

Россия уже достигла многих успехов в разработке и внедрении ИИ. Правительство России утвердило Национальную стратегию развития искусственного интеллекта.

2023 г. стал годом «тихой» революции в сфере искусственного интеллекта. Впереди — новая эпоха: доступ к информации, создание контента, удовлетворение потребностей клиентов, принципы ведения бизнеса — все эти области ждут фундаментальные изменения. Более того, в ближайшие годы ожидается появление сильного искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что в 2024 г. эффект от внедрения искусственного интеллекта в Сбербанке составит 400–450 млрд руб. чистой прибыли. В 2023 г. эта технология уже дала 1 трлн руб. дополнительных доходов всей стране. И эти цифры, безусловно, будут расти. Если до 2023 г. 50–60% организаций в мире внедрили искусственный интеллект хотя бы в один бизнес-процесс, то с 2023 г. начался взрывной рост, который был обусловлен появлением больших языковых моделей. Сегодня уже 72% организаций используют эту технологию. Однако сейчас недостаточно просто «внедрить хоть какой-нибудь искусственный интеллект», чтобы оставаться конкурентоспособным.

Александр Ведяхин: «Без науки в искусственном интеллекте нет бизнеса. «Сберу» удаётся быстро внедрять результаты исследований по ИИ, потому что мы поддерживаем развитие науки как внутри, так и вовне. В «Сбере» созданы научные лаборатории, которые изучают применимость различных технологий для нашего бизнеса. С 2021 г. мы являемся индустриальными партнёрами 7 исследовательских центров, созданных в рамках Федерального проекта ″Искусственный интеллект″. Но интересно, что есть наука для искусственного интеллекта, а есть искусственный интеллект для науки. И поэтому мы создаём Научное облако — набор ИИ-инструментов для применения в научных исследованиях».

Александр Ведяхин подчеркнул, что искусственный интеллект нужно развивать не только для того, чтобы добавить ценности бизнесу, но чтобы наша страна сохранила лидерство по целому ряду направлений. И это стратегический выбор для любого государства, который напрямую определяет ее конкурентоспособность и технологический суверенитет.