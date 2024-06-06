Благодаря Сбербанку у компании METEOR Lift появятся лифты с искусственным интеллектом

METEOR Lift (до ребрендинга ― ООО «ОТИС Лифт»), входит в холдинг S8 Capital, и разработчик сервисов в сфере искусственного интеллекта «Сбер Бизнес Софт» заключили соглашение о партнерстве в области использования технологий искусственного интеллекта и цифровых сервисов. Результатом совместной работы станет создание уникального ИИ-решения с компьютерным зрением и речевой аналитикой, которое повысит безопасность граждан. Соглашение заключено в рамках реализации глобального проекта «Цифровой лифт», запущенного METEOR Lift для разработки новых и консолидации существующих цифровых решений по управлению жизненным циклом лифта в единую экосистему. Об этом CNews сообщили представители METEOR Lift.

Технологии компьютерного зрения и речевой аналитики в кабине лифта позволят автоматически выявлять нештатные ситуации — вандализм, противоправные действия, ухудшение самочувствия пассажиров — и передавать информацию диспетчеру.

Система также будет ретроспективно анализировать параметры телеметрии лифтов и показатели работы лифтового оборудования в различных аналитических разрезах — по моделям лифтов и их производителям, регионам, городам, районам, управляющим и сервисным компаниям, — выявляя закономерности, которые люди могут упустить.

Разрабатываемое ИИ-решение от «Сбер Бизнес Софт» поможет анализировать лифтовое оборудование, состояние узлов и агрегатов для упреждающего обслуживания и ремонтов. Всё это повысит безопасность граждан и станет ценным инструментом для обслуживающих лифты компаний и их производителя — METEOR Lift.

«Благодаря совместной работе со специалистами ООО «Сбер Бизнес Софт», которая проводится в рамках реализации глобального проекта “Цифровой лифт”, мы получим широкие возможности для предикативной диагностики и предотвращения инцидентов, а также эмулирования различных условий эксплуатации под задачи наших клиентов. Это поможет оптимизировать многие бизнес-процессы, снизит издержки, повысит конкурентоспособность компании и создаст прочную основу для устойчивого роста и развития», — сказал Игорь Майоров, генеральный директор METEOR Lift.

«Мы высоко оцениваем сотрудничество с нашим партнёром — компанией METEOR Lift. Вместе мы разработаем уникальный AI-продукт, который позволит компании повысить эффективность работы и вывести безопасность лифтового оборудования на новый уровень. Мы продолжим совершенствовать наше решение, которое может стать одним из лучших в мире по данному направлению», — сказал Михаил Чачин, вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором ПАО «Сбербанк».

Проект «Цифровой лифт» ― элемент стратегии компании METEOR Lift, направленной на расширение присутствия на российском рынке и развитие отраслевых стандартов. Его реализация сделает продукт надежнее и безопаснее, повысит эффективность управления подъёмным оборудованием и в целом даст новые возможности для отраслевого развития.