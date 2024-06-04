CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Сбербанк запустил цифровую платформу для взаимодействия с другими кредиторами в рамках комплексного урегулирования

Первым к цифровой платформе Сбербанка для комплексного урегулирования долгов заемщиков подключился ДОМ.РФ. Теперь больше клиентов смогут оперативно получить решение своей сложной финансовой ситуации. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

С начала 2024 г. Сбербанк в партнерстве с другими кредиторами комплексно урегулировал более 6 тыс. проблемных кредитов на сумму свыше 2,7 млрд руб. Для сравнения — за весь 2023 г. было урегулировано 6 тыс. кредитов на сумму 2,9 млрд руб.

Сбербанк первым на российском рынке предложил комплексное урегулирование задолженности, которое помогает заемщикам решать проблемы с долгами по кредитам, оформленным у различных кредиторов. Теперь Сбербанк создал цифровую платформу, которая призвана объединить кредиторов — участников сделки. Это единый онлайн-канал взаимодействия, который позволяет различным кредиторам эффективно, одновременно обрабатывать заявки клиентов на комплексное урегулирование и информировать друг друга о принятом решении. В результате клиенты максимально оперативно смогут получить решение своего вопроса одномоментно всеми кредиторами.

Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка: «Если за весь прошлый год Сбером и другими кредиторами совместно было урегулировано 6 тыс. проблемных кредитов, то этот объем мы достигли уже в первом полугодии 2024 г. При этом свыше 80% клиентов, которые воспользовались нашим инструментом комплексного урегулирования, продолжают эффективно обслуживать свои кредиты. В своей обратной связи почти каждый клиент говорит, что самыми важными критериями для него являются скорость и прозрачность процедуры. Ответом на этот запрос стала цифровизация процесса работы с заявками клиентов. Онлайн-платформа для комплексного урегулирования поможет тысячам людей эффективно решить финансовые трудности. Клиентам достаточно обратиться за решением к любому из своих кредиторов, а уже дальнейшее взаимодействие между банками будет проходить оперативно через цифровой сервис».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

В ядре Linux найдена уязвимость, с помощью которой можно захватить систему. Ее уже активно эксплуатируют

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Китайская Alibaba больше не принимает рубли и не оформляет доставку в Россию

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Минцифры хочет создать единую платформу киберзащиты для государства и бизнеса

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще