Сбербанк и «Тинькофф» предоставят клиентам возможность объединить информацию о своих счетах в мобильных приложениях друг друга

Сбербанк и «Тинькофф» первыми из системно значимых банков России запускают тестирование проекта по Открытым API на площадке «Ассоциации ФинТех» (АФТ). Проект уже прошел интеграционное тестирование, в настоящее время его тестируют сотрудники, а до конца лета 2024 г. такая возможность появится уже у более 100 тыс. клиентов. Участие в проекте возможно только с согласия клиента и по его желанию. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Проект по Открытым API направлен на улучшение пользовательского опыта, поскольку позволяет клиенту банков-партнеров видеть свои дебетовые счета и операции по ним в обоих приложениях и управлять ими в одном месте.

В дальнейшем, по мере развития проекта, клиенты получат возможность анализировать свои доходы и расходы в рамках одного приложения. В долгосрочной перспективе рассматривается расширение проекта на другие продукты и клиентов – юрлиц.

Сбербанк и «Тинькофф» стали участниками доверенной среды Открытых API. Все данные между Сбербанком и «Тинькофф» передаются в соответствии с разработанным стандартом информационной безопасности, который предусматривает их криптографическую защиту.

Технологии Открытых API дают возможность безопасно обмениваться банковскими данными. Открытый банкинг является частью инициативы Банка России — Открытые данные: пользователи смогут давать разрешение на использование своих данных не только между банками, но и смежными организациями — страховыми, маркетплейсами, МФО, телеком-операторами. Благодаря этому клиенты смогут получать более персонализированные предложения уже с учетом известных сторонам данных.

Алексей Круглов, вице-президент, директор Департамента цифровых каналов B2С Сбербанка: «В любой ситуации мы стремимся предоставить клиентам нужные им сервисы и максимально упростить клиентский путь. Благодаря взаимодействию Сбербанка и «Тинькофф», клиенты обоих банков получат возможность видеть балансы и счета в одном приложении. Это первый шаг к тому, чтобы управлять своими финансами без необходимости переключаться между разными приложениями. Для некоторых сегментов клиентов в будущем это может стать основным фактором выбора банка. Особое внимание при реализации проекта будет уделено вопросам безопасности проведения операций и защите персональных данных клиентов».

Сергей Хромов, вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем «Тинькофф»: «Мы начали развивать совместное партнерство еще в 2023 г. и прошли уже большой путь. Вместе с «Ассоциацией ФинТех» мы пилотировали стандарты open banking, а также сразу приступили к развитию партнерства со Сбербанком, поскольку у нас наиболее продвинутые технологические инфраструктуры, на которых можно максимально оперативно и безопасно реализовать этот проект. В центре нашего сервиса клиент, мы любим нашего клиента и делаем все, чтобы клиенту было удобно. В нашей экосистеме все связано с тратами и накоплениями клиента, анализом финансов и управлением ими. Поэтому проект открытого банкинга со Сбербанком для нас очень логичен. Мы дадим нашим клиентам возможность видеть в одном приложении оба счета и совокупный баланс, объединить все траты в одном интерфейсе и управлять счетами там, где ему удобно».