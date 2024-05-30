Товары в салонах Tele2 теперь можно купить в рассрочку от «Тинькофф Кредит Брокера»

Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с «Тинькофф Кредит Брокер» запустил возможность приобрести товары в салонах в рассрочку до 36 месяцев. Предложение охватывает весь ассортимент товаров в магазинах оператора. Решение по заявке занимает до двух минут, а договор полностью подписывается онлайн с помощью SMS-кода. Tele2 и «Тинькофф Кредит Брокер», сервис для оформления рассрочек и POS-кредитов покупателям, разработали специальное предложение для клиентов салонов связи оператора. Теперь покупатели смогут продлить оплату покупок без комиссий и переплат. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Приобрести в рассрочку можно будет весь ассортимент товаров в салонах Tele2 (за исключением услуг связи): смартфоны, умные часы и браслеты, наушники и другие аксессуары. Предложение также охватывает оборудование для дома: роутеры, модемы, внутренние и внешние камеры видеонаблюдения «Ростелеком», умные колонки и ТВ-приставки. При покупке оплата растягивается на срок от 3 до 36 месяцев. Оформить рассрочку можно на сумму от трех тыс. до 500 тыс. руб.

Подать заявку на рассрочку можно в салоне Tele2 в момент покупки. Решение по заявке принимается в течение двух минут. Договор полностью подписывается онлайн с помощью SMS-кода. Договор и график платежей отправляются покупателю на электронную почту. В стоимости рассрочки нет переплат, процентов и других скрытых расходов.

Денис Голещихин, директор «Tele2 Ретейл»: «Tele2 всегда выступает за доступность технологий для своих абонентов, но современные смартфоны зачастую стоят достаточно дорого. Именно поэтому мы развиваем любые способы снижения единоразовой нагрузки на покупателя и делаем это с надежными и инновационными партнерами на рынке. Такое сотрудничество позволит нам предлагать еще больше качественных смартфонов на наиболее выгодных условиях, а клиентам – пользоваться самыми современными технологиями уже сегодня, без дополнительных трат».

Максим Зайцев, руководитель «Тинькофф Кредит Брокера»: «Рассрочки с каждым годом становятся все более популярным решением, позволяющим получить нужный товар сейчас, а оплату растянуть во времени на комфортный срок. С решением от «Тинькофф Кредит Брокера» покупатели салонов связи Tele2 смогут позволить себе чаще приобретать новые, более современные смартфоны и гаджеты, обновлять технику, не откладывая покупку на потом».

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«Тинькофф Кредит Брокер» – сервис, который позволяет подключить продажи в рассрочку и кредит для онлайн- и офлайн-бизнеса. В 2023 г. «Тинькофф Кредит Брокер» выдал более 2,1 млн рассрочек и POS-кредитов на общую сумму 100,5 млрд руб. (рост по сравнению с 2022 г. на 76%). Число компаний, подключивших услуги сервиса, в 2023 г. увеличилось на 40% – до более чем 200 000.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2023 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.