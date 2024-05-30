«Русский Стандарт»: 52% телефонных звонков в банк приходится на женщин

Русский Стандарт выяснил, какие каналы общения с банком россияне выбирают чаще всего. В I квартале 2024 г. больше половины обращений в банк пришлось на звонки в контактный центр. Об этом CNews сообщили представители «Русского Стандарта».

Традиционные лидеры в способах общения с банком – звонки в контактный центр. При этом неизменный тренд последних лет – снижение их доли среди других каналов коммуникации на фоне роста онлайн-диалогов. Так, согласно статистике банка «Русский Стандарт», только за I квартал 2024 г. доля телефонных звонков в общем числе обращений клиентов снизилась до 52% с 62% годом ранее.

Чаще всего в контактный центр в январе-марте звонили, чтобы узнать о состоянии счета карты, кредитного счета, а также оформляли заявку на кредит. При этом женщины активнее, чем мужчины общаются по телефону с сотрудниками банка – на них пришлось 52% звонков, а на мужчин – 48%.

Финансовая грамотность россиян продолжает расти. С каждым годом увеличивается доля диалогов в онлайн-чатах банка от общего числа обращений клиентов в разные каналы. По данным банка «Русский Стандарт», в I квартале 2024 г. этот показатель вырос до 46% с 37% годом ранее.

Согласно статистике, в чаты банка в январе-марте чаще всего обращались, чтобы получить консультации по состоянию счета карты, кредита или для получения выписки или справки. Женщины лидируют по числу онлайн-диалогов с банком – на них приходится 54% таких обращений в I квартале 2024 г., а на мужчин – 46%.

Растущая популярность онлайн-обращений вполне объяснима. Такие диалоги удобны и безопасны. Их не может услышать посторонний человек (в отличие от звонка по телефону), а к незавершенному онлайн-диалогу можно вернуться в любой удобный момент и даже там, где плохой сигнал мобильной связи, но есть wi-fi (к примеру, в метро).

И, наконец, третью строчку рейтинга каналов коммуникации с банком с долей около 2% заняли письма с сайта, финансовые маркетплейсы и соцсети.

Напомним, что в дистанционных каналах общения банка «Русский Стандарт», защищенных идентификацией клиента (контактный центр и чаты в онлайн-сервисах банка), можно получить практически все услуги (кроме тех, что по законодательству предполагают личное присутствие клиента в офисе). Сюда входят все аспекты обслуживания – от заполнения анкеты с безопасной отправкой всех подтверждающих документов в электронном виде, до активации карты, ее блокировки или разблокировки, формировании или смены ПИН-кода, разблокировки сумм, информации по счету и пр. Реализован дистанционный заказ часто запрашиваемых справок с возможностью получения документа на электронный или почтовый адрес.

Методология: в рамках исследования было проанализировано общее количество обращений клиентов в банк «Русский Стандарт» в зависимости от пола, а также выбранных видов дистанционных каналов общения за первый квартал 2024 и 2023 гг.

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АО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 г. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 г. «Русский Стандарт» первым запустил POS-кредитование, кредитные карты и пакетные продукты. «Русский Стандарт» – член Ассоциации «ФинТех». Он делает ставку на разработку инновационных финансовых сервисов. Он в числе первых обеспечил возможность предоставления услуг интернет-эквайринга. Банк провел первые операции по QR-кодам с помощью СБП и запустил СБПэй. Первым разработал сервис оплаты покупок с помощью биометрии.