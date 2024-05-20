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«Ozon Банк» подключился к QR-платформе «Сбера»

Теперь клиенты «Ozon Банка» могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду «Сбера». Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту достаточно войти в приложение Ozon или «Ozon Банка» в своём смартфоне и открыть оплату по QR, или вы можете отсканировать QR-код камерой телефона и выбрать «Ozon Банк» среди предложенных методов оплаты на платёжной странице.

Оплатить покупку через приложение Ozon можно только в случае наличия счёта в банке. Поэтому следует сначала перейти в личный кабинет банка, через знак «₽» в нижнем меню или нажав на баланс карты Ozon в личном кабинете, затем надо навести камеру на QR-код «Сбера» и оплатить покупку.

Сергей Шубочкин, и. о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка, сказал: «Пул банков-партнёров, подключенных к QR платформе «Сбера», постоянно расширяется. Вместе с Ozon на данный момент у нас уже 14 партнеров. Мы продолжаем развивать наш QR, делая его ещё быстрее и удобнее для пользователей. Обороты по QR «Сбера» ежемесячно растут в среднем на 20%».

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