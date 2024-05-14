R-Vision VM: технология управления уязвимостями включена в репозиторий Ассоциации «ФинТех»

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявила, что технология R-Vision VM для системы автоматизации процесса управления уязвимостями включена в реестр ИТ-решений Репозитория Ассоциации «ФинТех» 25 апреля 2024 г. (реестровый номер — АФТ0270). Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

«У R-Vision уже есть успешный практический опыт сотрудничества с финансовыми организациями-членами Ассоциации «ФинТех», поэтому включение еще одного решения в Репозиторий Ассоциации «ФинТех» (пятого с начала 2024г.) стало важным шагом для расширения возможностей реализации проектов в финансовой отрасли, — сказал Камиль Баймашкин, заместитель исполнительного директора R-Vision. — R-Vision VM позволяет автоматизировать процесс управления уязвимостями в организации. Наличие встроенного сканера и собственной базы уязвимостей и возможность импортировать уязвимости из внешних источников помогает как выявлять уязвимости в ИТ-инфраструктуре, так и комплексно подходить к задаче по их устранению с учетом различного контекста».

Неотъемлемой частью работы любого банковского учреждения является обеспечение безопасности хранения данных. Государственные регуляторы устанавливают стандарты в области защиты информации, непрерывности деятельности и управления рисками, которым должны следовать финансовые организации. Поэтому банки уделяют особое внимание внедрению технологий, которые обеспечивают сохранность конфиденциальных данных клиентов, совершенствуют процессы реагирования на выявленные уязвимости и предотвращают возможные кибератаки. Также банкам необходимо беспрепятственно интегрировать отечественные продукты в свой контур защиты, чтобы импортозаместить иностранные продукты.

R-Vision VM предоставляет возможность провести полноценную замену следующих зарубежных решения в рамках программы импортозамещения: Tenable Nessus; Tenable Vulnerability Management; Qualys; Rapid7 InsightVM.

«Технология R-Vision VM помогает обнаруживать уязвимости в инфраструктуре организации, приоритизировать их для устранения и контролировать процесс устранения уязвимостей», — сказал Андрей Селиванов, продукт-менеджер R-Vision VM. — Встроенный сканер и возможность импортировать уязвимости из внешних источников позволяют создавать и поддерживать актуальную базу уязвимостей. Настраиваемый рейтинг уязвимостей помогает гибко выстраивать очередность устранения, используя атрибуты уязвимостей, узлов сети и групп активов. Менеджер задач и инцидентов, интегрированный с Service Desk-решениями, автоматизирует процесс устранения уязвимостей, а современный интерфейс системы R-Vision VM облегчает поиск информации, изучение статистики и подготовку развернутых отчетов».

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R-Vision — разработчик систем кибербезопасности. Компания с 2011 г. создает технологии, которые помогают организациям уверенно противостоять актуальным киберугрозам и обеспечивать надежное управление информационной безопасностью. Технологии R-Vision используются в крупнейших банках, государственных организациях, нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, промышленности и компаниях других отраслей.