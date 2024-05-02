Elma и Nobilis.Team помогут банкам в развитии корпоративного бизнеса

ИТ-компания Elma и интегратор Nobilis.Team сообщили о выпуске совместного нового CRM-решения для автоматизации корпоративных продаж финансовых и страховых организаций. Оно поможет настроить сквозной процесс от привлечения до договора и кросс-продаж и выстроить единый фронт-офис корпоративного блока. Решение разработано Nobilis.Team на базе Elma365 Fintech и использует все преимущества платформы класса Enterprise.

Стабильный рост бизнеса диктует спрос на качественные банковские услуги. Если еще 10 лет назад компании выстраивались в очередь к банкам, то сейчас — банки конкурируют за клиента. На этом фоне растут и качество услуг, оказываемых юрлицам, и требования клиентов к ним. Для лидерства на рынке необходимо инвестировать в развитие банка как платформы в целом и в функциональность отдельных продуктов (счета, кредиты, эквайринг, депозиты, зарплатные проекты, корпоративные карты, ВЭД, документооборот), и в поддержку.

«Финансовые организации понимают, что корпоративный сектор растет, развивается. Но сейчас бизнес хочет не только получать кредиты, а видеть в банке партнера, который предоставляет комплекс услуг, снимая все головные боли. Новое CRM-решение учитывает лучшие практики по обработке лидов и управления воронкой b2b-продаж и позволит гибко и уверенно планировать продажи финансовых продуктов любой сложности», — сказа Павел Калмыков, управляющий партнёр Nobilis.Team.

Совместная российская разработка Nobilis.Team и Elma благодаря Low-code и No-code инструментам позволит банкам расширять функциональность CRM-системы с учетом уникальности бизнес-процессов, создавая единый фронт-офис для отделов продаж, обслуживания клиентов, контакт-центров и маркетинга. Решение обеспечит востребованной и актуальной функциональностью: настройка уникального процесса продаж, маршрутизации лидов и повышение исполнительской дисциплины; создание умной карточки клиента: обработка лидов из всех возможных каналов и обогащение данных о клиенте информацией из внешних источников; интеграция с кредитным конвейером для обеспечения контроля процесса обработки кредитной заявки со стороны клиентского менеджера; конфигурация модулей под конкретные бизнес-задачи в рамках одной платформы, без дополнительных интеграций под конкретные задачи фронт-офиса и мидл-офиса банка.

В ближайшее время решение появится в Elma Store и будет доступно для всех текущих и новых клиентов компании, использующих платформу и Elma365 CRM, и позволит бесшовно расширять любую функциональность.

«Внедрение решения позволит финансовым организациям наращивать функциональные возможности, учитывая специфику их бизнес-процессов. Компании смогут создать единую клиентскую платформу, объединяющую департаменты продаж, обслуживания клиентов, контактные центры и маркетинг», — сказала Мария Ильина, Product Owner Elma365 CRM.