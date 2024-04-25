Исследование АФТ: выпуски токенизированных активов во всем мире носят экспериментальный характер

Ассоциация «ФинТех» представила исследование «Международный опыт токенизации активов». По данным аналитиков, в мире растет интерес к токенизации активов со стороны участников финансового рынка. Практически все институциональные инвесторы уверены, что токенизация приведет к революции в управлении активами. Однако токенизация пока используется в виде экспериментов и только на отдельных финансовых рынках. Об этом CNews сообщили представители ассоциация ФинТех.

Ключевая цель исследования – прояснить перспективы токенизации как финансовых активов, так и нефинансовых объектов реального мира, а также обзор международного опыта. Несмотря на то, что рынок токенизированных активов находится на этапе становления, в течение следующих 10-15 лет токенизация изменит инфраструктуру глобального финансового рынка.

По словам Марианны Данилиной, руководителя управления стратегии, исследований и аналитики АФТ, был изучен текущий уровень токенизации в мире и опыт более 40 финансовых организаций из 20 стран мира. Согласно полученным данным, в мире осуществлено около 50 выпусков токенизированных ценных бумаг на сумму около $7 млрд. Среди наиболее востребованных активов можно выделить: корпоративные и государственные облигации, «зеленые» или ESG-облигации и договоры РЕПО. При этом токенизация финансовых активов проводилась только в 10% стран мира.

Говоря о перспективах развития рынка, аналитики ассоциации «ФинТех» выделяют три этапа.

Этап экспериментов (1-5 года). На первом этапе, в начале которого находится мировой рынок, токенизация активов будет продолжать адаптировать технологии распределенных реестров и использовать основные преимущества блокчейна: прозрачность, одновременность и точность, неизменность. До 2030 г. участники рынка будут экспериментировать и осуществлять пилотные проекты. Результатом инвестиций станет приобретенный опыт и создание технологической основы для будущей экосистемы.

Этап внедрения и коммерциализации (5-10 лет). На этом этапе сфера применения токенизации значительно расширится, выйдя за рамки ограниченного числа низколиквидных активов. К 2035 году токенизация станет не просто решением проблемы неэффективности текущей мировой финансовой системы, а инновационным методом учета и управления активами. Создание полноценной блокчейн-экосистемы изменит основы финансового рынка.

Этап масштабирования (10-15 лет). После 2035 г. токенизация активов станет базовой технологией цифровой экономики. По мере дальнейшего развития метавселенных и цифровых сред увеличится потребность в надежном и гибком методе создания и управления цифровыми активами. Поэтому токенизация будет применяться не только для преобразования традиционных активов, но также для создания и управления новыми видами цифровых активов, например, виртуальную недвижимость, цифровое искусство и частные токены.

«Мы изучили опыт токенизации активов тех стран, которые имеют формализованный подход к их регулированию. Команда АФТ хотела бы обратить отдельное внимание на практику, сложившуюся в Швейцарии, Гонконге, Сингапуре и некоторых странах ЕС. Надеемся, что обзор опыта международных финансовых институтов, которые выстраивают новую цифровую экономику, позволит глубже понять текущее состояние токенизации активов и их перспективы до 2035 г.», – сказала Марианна Данилина, руководитель управления стратегии, исследований и аналитики ассоциации «ФинТех».

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Ассоциация «ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка как межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора. В настоящий момент в состав АФТ входят: Банк России, Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», Газпромбанк, Национальная система платежных карт (НСПК), «Киви Банк», «Ак Барс Банк», «Тинькофф Банк», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, ДОМ.РФ, Московская Биржа, Страховой Дом ВСК; ассоциированные члены: Совкомбанк, ПСБ, РНКО «Платежный центр», МТС, «Ростелеком», «МегаФон», Росбанк, «Почта Банк», «Абсолют Банк», «АльфаСтрахование», «Капитал Лайф», «Московский кредитный банк», «Кредит Европа Банк» (Россия), банк «Русский Стандарт», банк «Синара», «Яндекс», «Ингосстрах», YADRO, Atomyze, Центр-Инвест, «ОТП Банк», «Диасофт», «Рунет Бизнес Системы», «ФлексСофт», «АРТ-Финтех», «Авито».