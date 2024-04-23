Банк «Синара» развивает безбумажные технологии в офисах нового формата

В рамках развития сети банк «Синара» открыл первые офисы нового — «легкого», формата в Красноярске, Иркутске, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Санкт-Петербурге и в Москве. Об этом CNews сообщили представители банка «Синара».

Андрей Хафизов, директор розничного бизнеса банка «Синара»: «Несмотря на то, что все больше людей пользуются дистанционными банковскими каналами, клиентам по-прежнему важен личный контакт с сотрудником банка и возможность посетить офис для оформления некоторых продуктов. Наличие офисов повышает доступность финансовых услуг, а "легкий" формат вполне удобен для действующих и новых клиентов. В 2024 г. планируется увеличить сеть банка на 20% благодаря открытию "легких" офисов».

О запуске проекта в пилотном режиме банк сообщил в мае 2023 г. В концепции «легких» офисов используется обновленный парк банкоматов с программным обеспечением «eKassir ATM Terminal».

«Легкие» офисы — это полнофункциональные банковские отделения, где отсутствует кассовый узел, а все расчетные операции могут выполняться в банкомате. В эргономичном пространстве новых отделений площадью до 50 м2, розничным клиентам доступен весь спектр банковских операций. Омниканальные сценарии взаимодействия мобильного приложения и банкомата позволяют сократить объем работы с документами: клиент подтверждает свои действия в мобильном банке или на ATM. Например, в офисе «легкого» формата реализована возможность открытия вклада без бумажного договора — нет необходимости подписывать определенные печатные формы, потому что клиент выражает свое согласие путем одобрения операции через мобильный банк или в банкомате.

Александр Ельцев, директор департамента технологического развития банка «Синара» отмечает, что функциональное наполнение банкоматов операциями по внесению наличных вкупе с обновленным механизмом рециркуляции снизили частоту инкассаций на 35% и снизили нагрузку на операционистов «легких» офисов на 10%.

Для организации «легких» офисов банк «Синара» использует новейшие банкоматы Nautilus Hyosung 8600s под управлением мультивендорного программного комплекса «eKassir ATM Terminal». Решение «ATM Terminal» реализует контроль сетей устройств самообслуживания и расширяет функциональность банкоматов и терминалов, уравнивая их операционные возможности с мобильными и интернет-банками (поддержка личного кабинета, работы с банковскими продуктами, авторизации по смартфону и проч.).

Алексей Зотов, генеральный директор компании eKassir: «Проект банка "Синара" по развертыванию "легких" офисов показательный пример успешно реализованной задачи цифровой трансформации. Наш мультивендорный комплекс "eKassir ATM Terminal2 превращает устройство самообслуживания в полноценного цифрового ассистента для текущих и потенциальных клиентов. А эффективная проектная работа экспертов банка и eKassir, позволила реализовать все интеграции и запустить функционал в короткие сроки».