Центробанк и финансовая разведка России открыли сервис, отслеживающий покупки и продажи криптовалюты

Центральный банк России, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и пять крупных банков тестируют новый сервис «Знай своего криптоклиента». Он позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами.

Тестирование сервиса

Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают для банков платформу по выявлению связи операций клиента с обычными (фиатными) деньгами и криптовалютой. Сервис в пилотном режиме на 27 апреля 2024 г. уже тестируют крупные кредитные организации. Об этом сообщил изданию РБК, директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Илья Бушмелев. Компания является технологическим партнером в создании платформы «Прозрачный блокчейн» от Росфинмониторинга.

Со слов Бушмелева, задача, которая стоит перед нами, - это выявление связи между фиатными и криптооперациями. У кредитных организаций на текущий момент есть все возможности для работы с фиатом, но криптовалютные транзакции на апрель 2024 г. все равно рассматриваются отдельно. Бушмелев добавил, есть большое количество инструментов, позволяющих смотреть на криптооперации, «Прозрачный блокчейн» - один из них, который создан на базе Росфинмониторинга. Сервис будет помогать в задачах пилота Центрального банка (ЦБ) России и Росфинмониторинга в рамках поручения президента страны. По мнению Бушмелева, этот пилот может помочь более эффективно совершенствовать регулирование криптовалют.

В рамках данного проекта пять ведущих банков России планируют продолжать свою работу по тестированию сервиса «Знай своего криптоклиента» до конца мая 2024 г., после чего результаты будут оценены, и, возможно, срок продлен будет на неопределенный период. В рамках пилотного проекта было разработано фундаментальное понимание необходимых действий и инструментов для кредитных организаций в области криптокомплаенса, процедуры «Знай своего крипто-клиента» и «Знай свою крипто-транзакцию».

Начальник управления Росфинмониторинга Александр Курьянов на той же сессии отметил, что на апрель 2024 г. участники рынка тестируют сценарии связи именно фиатных операций клиента с его операциями в нефиатном контуре. На этой основе возможно формирование неких методических подходов, рекомендаций, которые в принципе можно назвать словом «регуляторика».

Рабочие ИТ-платформы

С начала 2021 г. функционирует платформа «Прозрачный блокчейн», разработанная по инициативе Росфинмониторинга, которая помогает финансовой разведке анализировать криптотранзакции для обеспечения финансовой стабильности и контроля над незаконной деятельностью на территории России.

С 1 июля 2022 г. в России работает платформа ЦБ «Знай своего клиента», которая анализирует финансовые транзакции банковских клиентов и определяет их риск-уровень в рамках трех групп. Эта система связана с предотвращением сомнительных операций, используя принцип светофора.

Законодательство

В июле 2020 г. в России был принят закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), который определяет круг провайдеров ЦФА - операторов систем, в которых выпускаются и обмениваются такие активы. Однако, в российском законодательстве на 27 апреля 2024 г. не устанавливается, кто может выступать провайдером цифровых валют, в том числе криптовалют. По данным РБК, имеется лишь запрет для резидентов на использование цифровых валют в качестве средства платежа.

В декабре 2022 г. ЦБ предложил законопроект о запрете эмиссии и обращения криптовалюты, однако Министерство Финансов России не согласилось с этой инициативой. Ведомство представило свою концепцию регулирования, в которой предлагалось осуществлять криптовалютные операции через банки и идентифицировать участников сделок. Однако на конец апреля 2024 г. норма принята так и не была, поэтому вопрос остался открытым.

Недостаточное регулирование в сфере криптовалют уже повлияло на то, как Россия на 2024 г. оценивается Международной группой по борьбе с отмыванием денег (FATF). В феврале 2024 года Россия столкнулась со снижением одного из рейтингов FATF, который отражает результаты государства в контроле за проведением операций с виртуальными активами и криптовалютами. Это может привести к ограничениям в международном сотрудничестве и усилению прессинга со стороны международного сообщества.

Противопоставление подходов

Япония и Швейцария внесли поправки или ввели новое законодательство, касающееся криптоактивов и поставщиков их услуг, в то время как другие, включая Европейский Союз (ЕС), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Великобританию и США находятся на стадии разработки. Но национальные власти в целом придерживаются совершенно разных подходов к политике регулирования криптоактивов.

С одной стороны, власти запретили резидентам выпуск или хранение криптоактивов, а также возможность совершать с ними транзакции или использовать их для определенных целей, таких как платежи. С другой стороны, некоторые страны были гораздо более гостеприимны и даже пытались убедить компании развивать рынки этих активов. Полученный в результате фрагментированный глобальный ответ не обеспечивает равных условий игры и не защищает от гонки ко дну, поскольку участники криптовалюты мигрируют в самые дружественные юрисдикции с наименьшей строгостью регулирования, оставаясь при этом доступными для любого, у кого есть доступ в интернет.

Международное регулирующее сообщество также не сидит сложа руки. В первые годы основной заботой было сохранение финансовой целостности путем сведения к минимуму использования криптоактивов для облегчения отмывания денег и других незаконных транзакций. Целевая группа по финансовым действиям быстро приступила к созданию глобальной основы для всех поставщиков услуг виртуальных активов. Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) также выпустила нормативное руководство по криптовалютным биржам.

Беспокойство вызывает то, что чем дольше это займет, тем больше национальные власти будут привязаны к различным нормативным базам. Вот почему Международный валютный фонд (МВФ) призывает к глобальным ответам, которые будут скоординированы, чтобы крупнейший финансовый институт в мире мог заполнить пробелы в регулировании, возникающие в результате межсекторальных и трансграничных выпусков облигаций, и обеспечить равные условия игры. Регулятор в этом вопросе хочет быть последовательным, то есть его действия должны быть согласованы с основными подходами к регулированию по всему спектру деятельности и рисков и всеобъемлющим, то есть охватывающим всех участников и все аспекты криптоэкосистемы.

Запрет на крипту

Криптовалюта запрещена по разным причинам, включая финансовые, экономические, регуляторные и социальные аспекты. Криптовалюта запрещена в Ираке, Египете, Непале, Катаре, Тунисе, Афганистане, Китае, Северной Македонии, Гане, Алжире, Бангладеше, Боливии и Марокко.

Запрет криптовалюты или ограничение их использования может также быть обусловлено желанием правительства контролировать поток капитала. Страны хотят обеспечить соответствие международным стандартам борьбы с отмыванием денег и терроризмом, а также защитить национальную валюту и традиционные финансовые институты.

В некоторых странах криптовалюты официально не запрещены, но существуют определенные ограничения или неявные барьеры, например, закрыт майнинг, которые делают их использование менее привлекательным и удобным. Это могут быть ограничения проведение транзакций или платежей и др, что можно наблюдать в Израиле, Турции, Танзании, Таиланде, Индонезии, Малайзии и Казахстане.