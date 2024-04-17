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Банк «Центр-инвест» совместно с «Норбит» запустил кредитный конвейер

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») совместно с банком «Центр-инвест» автоматизировала бизнес-процессы кредитного конвейера физических и юридических лиц. Проект реализован на базе low-code BPM-платформы. Это позволило централизовать кредитные процессы в одной системе при полном соответствии всем требованиям регулятора.

Переход на low-code и микросервисную архитектуру обеспечивает быструю обработку больших массивов данных и аналитики, помогает оперативно модифицировать ИТ-ландшафт в зависимости от меняющихся задач. Новая система цифровизует целый ряд критических бизнес-процессов, в том числе позволяет сопровождать заявку на кредит от обращения клиента до момента заключения договора. Она интегрирована c внутренними и внешними источниками информации: Системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), «СПАРК-Интерфакс», внутренними системами банка.

В автоматическом режиме на основании собранных данных о клиенте происходит подбор подходящего продукта, проверка кредитной истории, расчет предельной долговой нагрузки и других финансовых показателей. BPM-платформа маршрутизирует согласования между отделами, может самостоятельно принимать решение по заявке на основании параметров сделки и системы скоринга, а также инициировать заключение договора и внесение в него изменений. Помимо этого, позволяет генерировать печатные формы и выгружать различные отчеты для облегчения анализа деятельности подразделений. Планируется, что в новой системе будут работать более 700 специалистов «Центр-инвест» в 100 подразделениях банка.

Евгений Алехин, начальник управления развития информационных технологий банка «Центр-инвест», сказал: «Центр-инвест» входит в число крупнейших банков России по объемам финансирования малого и среднего бизнеса и розничного кредитования. Мы активно используем цифровизацию для повышения конкурентоспособности продуктов и качественного улучшения сервисов. Новая платформа ускорит работу, поможет оперативно запускать инновационные продукты и отвечать всем требованиям регулятора».

Владислав Игнатенко, директор по развитию бизнеса CRM компании «Норбит», отметил: «Реализованный для банка «Центр-инвест» кредитный конвейер — это не только возможность минимизировать рутину и ручной труд специалистов, но также и путь к росту дохода за счет появления новых клиентов и увеличения количества кредитных заявок. Кроме этого, новая система существенно улучшает и клиентский опыт, благодаря персонализированным предложениям и гибкости условий для каждого».

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