Модульбанк запустил B2B-переводы по СБП

Модульбанк запустил новый тип переводов — переводы между юридическими лицами через Систему быстрых платежей. Раньше можно было вести расчеты по СБП только между физическими лицами, или физлицами и компаниями. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

B2B СБП можно назвать аналогом банковских переводов по реквизитам, которыми обмениваются юрлица и ИП. Однако в отличие от классических банковских переводов они доступны 24/7 и работают моментально. Кроме того, они проще, перевод можно сделать в пару кликов: контрагент присылает ссылку или QR-код для оплаты, предприниматель проходит по ссылке или сканирует QR-код и подтверждает платеж в личном кабинете своего банка.

В Модульбанке B2B-переводы по СБП доступны для всех ИП и юрлиц, независимо от подключенного тарифа. Максимальная комиссия за перевод на любом тарифе составит не более 19 руб. Однако есть ограничение от СПБ: нельзя переводить более 1 млн руб. в рамках одного платежа, при этом на количество переводов в день и/или месяц ограничений нет.

«B2B-переводы через СБП стали доступны с 1 апреля. Это большой шаг для развития рынка. Мы уже привыкли к мгновенным и круглосуточным переводам между физлицами, теперь такие же быстрые и комфортные переводы для расчетов с контрагентами доступны юридическим лицам и ИП», – сказала Евгения Васильева, директор по продуктам Модульбанка.

Подключить B2B переводы по СПБ можно в личном кабинете банка.

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Модульбанк – банк для предпринимателей. С 2014 г. разрабатывает финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц за 0,75%, систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 г. Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. В 2021 г. стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 г. появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.