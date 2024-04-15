Банк «Синара»: три четверти россиян оплачивают покупки банковской картой

В начале апреля 2024 г. Samsung Pay перестал поддерживать карты «Мир», а приложения Mir Pay и «СБПэй» удалили из Google Play. Однако безналичная оплата остается самой популярной в России. Банк «Синара» провел опрос среди клиентов и выяснил, как они оплачивают покупки.

Более 75% россиян чаще всего оплачивают покупки банковской картой. Оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) пробовали почти 81%. Об этом CNews сообщили представители банка «Синара».

15,3% респондентов продолжают оплачивать покупки как раньше – касанием телефона. Для этого они используют Mir Pay и «СБПэй», которые можно скачать в российском магазине RuStore.

Примерно столько же опрошенных (16,5%) для бесконтактной оплаты начали использовать платежный стикер. Анна Волкова, директор дизайн-офиса отметила, что клиенты довольно легко адаптировались к этому способу оплаты и он быстро стал популярным. Платежный стикер является аналогом пластиковой карты в мини-формате. Его можно наклеить на телефон и оплачивать покупки одним касанием. При этом клиенты могут получать кешбэк, как при оплате обычной картой.

Четверть опрошенных ждут запуска цифрового рубля и намерены пользоваться им в будущем.