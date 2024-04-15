Банк «Русский Стандарт»: в первом квартале 2024 года число покупок техники и электроники выросло на 28%

Банк «Русский Стандарт» изучил динамику спроса россиян на технику для дома и электронику. По данным эквайринговой сети банка, в I квартале 2024 г. число таких покупок заметно выросло относительно прошлого года. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Спрос на холодильники, посудомоечные и стиральные машины, гаджеты, электронику и пр. растет. Подобное можно объяснить тем, что на отечественном рынке увеличилось присутствие качественных товаров китайских производителей, а также пошел рост активности продаж российских брендов более доступных по цене. Согласно статистике банка «Русский Стандарт», общее число таких покупок в I квартале 2024 г. выросло на 28% относительно первого квартала 2023 г.

При этом по сравнению с IV кварталом 2023 г. количество покупок в январе-марте 2024 г. снизилось на 17%. Подобное вполне объяснимо традиционно высоким спросом на технику на фоне глобальных предновогодних распродаж.

Средний чек на бытовую технику и электронику в январе-марте 2024 г. составил 6,726 тыс. руб. Тогда как в аналогичном периоде 2023 г. он был выше и составлял 7,315 тыс. руб.

Методология: в рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» по всем платежам в категории «бытовая техника и электроника» за I квартал 2024 и 2023 гг.

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АО «Банк Русский Стандарт» основан в 1999 г. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 г. «Русский Стандарт» стал пионером в ключевых видах банковских услуг России: первым запустил POS-кредитование, кредитные карты и пакетные продукты. Русский Стандарт – член ассоциации «ФинТех». Он делает ставку на разработку инновационных финансовых сервисов. Он в числе первых обеспечил возможность предоставления услуг интернет-эквайринга. Банк провел первые операции по QR-кодам с помощью СБП и запустил СБПэй. Первым разработал сервис оплаты покупок с помощью биометрии.