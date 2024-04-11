В 85% процессов Сбербанка внедрен искусственный интеллект

В 85% процессов Сбербанка внедрен искусственный интеллект. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы начали внедрение искусственного интеллекта с самих себя. В 85% процессов Сбербанка уже внедрен искусственный интеллект. В 2023 г. было порядка 75%. В 2024 году банк планирует заработать 400–450 млрд руб. прибыли от искусственного интеллекта».

Искусственный интеллект может менять процессы по-разному, объяснил Александр Ведяхин. Первый вариант — радикальное ускорение. Например, когда срок выдачи кредита сокращается с нескольких недель до нескольких минут. Второй вариант — постепенные улучшения, когда эффективность повышается на 20–30%, поскольку то, что раньше делал человек, теперь делает машина. И третий, нежелательный вариант, с которым нужно бороться, — это искусственное «прикручивание» искусственного интеллекта, что по сути на сам процесс не влияет.

Александр Ведяхин также отметил интересные результаты обучения нейросетевой модели Сбербанка GigaChat. Когда модель получает множество знаний из абсолютно разных областей, а потом доучивается на специализированный профиль (например, недавно GigaChat сдал экзамен на врача), то общий профессиональный интеллект такой модели выше, чем если бы она обучалась только на специализированных данных. Но для этого нейросеть должна быть очень большой и хорошо обученной, с правильной архитектурой.

Чтобы избежать неожиданностей, крайне важна валидация моделей. Ни одна существенная модель в Сбербанке не выходит в промышленную эксплуатацию без тщательной валидации. Поскольку человеку очень сложно проверить модель, сейчас в банке одна модель проверяет другую, а потом уже человек принимает окончательное решение.

По мнению Александра Ведяхина, дальнейшее развитие генеративных моделей искусственного интеллекта будет заключаться в совмещении дизайнерской генерации и инженерной мысли. В сегодняшней организации бизнеса инженерная стадия, в ходе которой компания переходит от дизайна объекта (автомобиля, чашки, микрофона и так далее) к технической документации, может занимать месяцы, а в отдельных отраслях и годы. С помощью искусственного интеллекта этот процесс потенциально можно ускорить до дней и даже часов.

Сейчас Сбербанк рассматривает несколько достаточно крупных инвестиций в DeepTech, сообщил топ-менеджер банка.

Александр Ведяхин: «По нашим оценкам, доходность фондов, которые инвестируют в DeepTech, будет в районе 20% годовых. Мы видим хорошую тенденцию на венчурном рынке диптеха: российские инвесторы ищут новые возможности применения своих денег и инвестиций внутри страны — и так или иначе они приходят в венчур. Пока что ограничением является высокая ключевая ставка, но когда она начнет падать — альтернативная доходность резко возрастет. Поэтому в конце этого года и в следующем году мы ожидаем существенного увеличения потока денег в фонды, связанные с диптехом».

Как отметил Александр Ведяхин, если в 2021 г. в технологических стартапах частных инвесторов было 15%, то сейчас их уже более 50%. Частный капитал ищет дополнительные возможности заработка в России, что создает позитивное давление вверх для развития отечественного диптеха. В результате многие стартапы в этой сфере предпочитают развиваться самостоятельно, не становясь частью какой-либо корпорации. Плюс у государства сейчас много программ поддержки таких стартапов. В этом тренде заключается большая инвестиционная возможность, подчеркнул Александр Ведяхин.

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.