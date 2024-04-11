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На платформе SberUnity можно синдицировать сделки

На венчурной платформе SberUnity теперь можно размещать синдицированные сделки напрямую от инвесторов. Ожидается, что на платформе будет проводиться до 20% всех синдицированных сделок в России. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, на SberUnity представлено более 4200 стартапов из России и зарубежных стран. 64% из тех, кто привлекает инвестиции, находятся на стадиях pre-seed и seed, 36% — в раундах A и B. Инвесторов на платформе более 500.

Сейчас лид-инвестор — резидент SberUnity может по более чем 20 критериям выбрать на платформе стартап, подходящий для синдицированной сделки, договориться с ним об условиях инвестиций и пригласить потенциальных соинвесторов присоединиться к раунду. Для синдикации сделки можно привести на SberUnity и самостоятельно найденный внешний стартап, с которым достигнуты договоренности по условиям инвестиций. Другие инвесторы видят заявки на все актуальные синдицированные сделки и могут вступать в них на уже объявленных лид-инвестором условиях.

Автоматизация синдицированных сделок будет полезна: опытным инвесторам, которым поможет максимально быстро и удобно привлекать партнеров и диверсифицировать риски (средства можно распределить между несколькими сделками); начинающим инвесторам, поскольку позволит видеть сделки, уже структурированные опытными инвесторами, и участвовать в них, наращивая профессиональную экспертизу; профессиональным фондам для вовлечения бизнес-ангелов в сделки со зрелыми проектами.

Александр Ведяхин: «Из-за ограничения инвестиционных инструментов держатели капитала сейчас активно ищут новые объекты для вложений и, соответственно, находятся в фокусе внимания венчурного рынка. Совокупная стоимость активов россиян на брокерском обслуживании сейчас превышает 9 трлн руб.. Если направить всего 0,1% от этого объема в венчур, то сумма превысит объем инвестиций в российские технологические стартапы за весь 2023 г. И модель синдикации — оптимальный для инвесторов вариант диверсифицировать портфель и минимизировать риски. Автоматизация синдицированной сделки на SberUnity снизит барьеры участия в таких сделках для начинающих инвесторов и упростит поиск партнеров для опытных».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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