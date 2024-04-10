CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

«Сбер» запустил доставку кредитных карт и платежных стикеров через «СберБанк Онлайн» более чем в 100 городах России

«Сбер» расширил число городов, в которых можно заказать кредитные карты, платежные стикеры, а также дебетовые карты с индивидуальным дизайном через мобильное приложение «СберБанк Онлайн» с бесплатной доставкой в любое удобное место. Теперь доставка доступна в 101 городе страны.

Оформить доставку можно в «СберБанк Онлайн»: в разделе «Кошелёк» нажать «+», выбрать нужную карту и опцию «Доставить курьером», указать адрес и время доставки. Чтобы заказать доставку перевыпущенной карты, нужно выбрать карту для перевыпуска, затем в «Настройках» нажать «Перевыпустить» и «Доставить курьером». При этом выездные менеджеры банка могут рассказать о других продуктах «Сбера» и ответить на вопросы.

Дебетовые и кредитные «СберКарты» на дом можно заказать по всей стране, от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, причём не только в региональных центрах, но и в менее крупных городах. Если клиенту неудобно либо некогда ехать в офис банка, сотрудник «Сбера» привезёт карту домой, на работу или в любое другое место.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще