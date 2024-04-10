«Кухня на районе» запустила возможность оплаты бонусами «СберСпасибо»

Городская служба доставки еды «Кухня на районе» подключилась к программе лояльности «СберСпасибо». Теперь пользователи могут оплачивать до 99% стоимости заказа бонусами и накапливать 3% от суммы каждого заказа. Об этом CNews сообщили представители «Кухни на районе».

Опции доступны отдельно друг от друга — на этапе оплаты через SberPay пользователь решает, хочет ли он списать или накопить баллы. При использовании «СберСпасибо» баллы «Кухни» будут недоступны, оплатить заказ можно только одним из способов.

Возможность оплачивать заказы с использованием бонусов «СберСпасибо» в «Кухне на районе» запустилась 25 марта в тестовом режиме. На сегодняшний день пользователи уже списали 3,75 млн бонусов «СберСпасибо».

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Кухня на районе — городская служба доставки еды с собственным производством. В приложении есть меню и поддержка, а на доставку уходит в среднем полчаса. В Москве уже 55 кухонь, и постоянно открываются новые. В 2023 г. сервис запустился еще в девяти городах России, где представлен благодаря сотрудничеству с «Самокатом».