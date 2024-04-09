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Банк «Дом.РФ» подключился к кешбэку за покупки через СБП

Клиентам банка «Дом.РФ» теперь начисляется кешбэк за покупки, совершенные через Систему быстрых платежей (СБП). Покупка может быть оплачена с помощью QR-кода, платежной ссылки, «СБПэй» или с использованием сервиса «Привязка счета».

Для возврата средств с покупок по СБП ничего не требуется – все держатели карточных счетов банка «Дом.РФ» автоматически становятся участниками программы лояльности АО «Национальная система платежных карт». Кешбэк начисляется в соответствии с правилами программы лояльности НСПК.

«Покупки через СБП пользуются большим спросом у наших клиентов. В марте количество таких оплат увеличилось к февралю примерно на 15%, а к январю – на 30%. С подключением кешбэка ожидаем дополнительный рост покупок с использованием системы примерно на 10-15%», – отметила директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Дарья Морозова.

Клиенты банка «Дом.РФ» самостоятельно в мобильном приложении банка выбирают счет для зачисления кешбэка. Здесь же доступен выбор счета для зачисления входящих платежей по СБП.

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