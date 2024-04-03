Четверть банковских кредитов россияне оформляют, не выходя из дома

Каждый четвертый кредит россияне оформляют, не посещая банк. Об этом сообщили в банке «Синара», проанализировав данные за год. Об этом CNews сообщили представители банка «Синара».

Около 25% кредитов клиенты оформляют дистанционно. Кроме того, с помощью мобильных банковских приложений открывается каждый третий вклад.

Говоря о популярности банковских сервисов, в банке «Синара» отметили также взрывной рост куайринга: за последний год число оплат по QR-кодам в торговых предприятиях увеличилось в 3,5 раза.

Еще одна тенденция, которая не останавливается – рост переводов через Систему быстрых платежей. От прошлого к текущему году их количество в сегменте c2c (между физическими лицами) увеличилось на 30%.

«Дистанционное банковское обслуживание продолжает показывать уверенный рост уже не первый год. По нашим данным, 78% наших активных клиентов хотя бы раз в месяц пользуются мобильным приложением, чтобы узнать баланс, совершить платеж, перевод или заключить новый договор», — сказал директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара» Алексей Луценко.