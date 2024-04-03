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Банк «Русский Стандарт»: 55% заявок на кредиты оформляется онлайн

Банк «Русский Стандарт» сообщил, что в 2023 г. россияне чаще всего оформляли кредиты наличными.

В тройку самых популярных категорий в зависимости от целей кредита, которые клиенты указывали в 2023 г. в своих заявках на потребительские займы в банке «Русский Стандарт», вошли: траты на жилье (средства на ремонт, недостающая сумма для покупки квартиры или строительства частного дома); транспорт (недостающая сумма для покупок авто, мотоцикла, квадроцикла, снегохода, катера, моторной лодки и т.п.); обучение (детей, повышение квалификации, получение новой профессии, второго высшего образования и т.п.).

Статистика показала, что россияне предпочитают оформлять кредиты наличными в онлайне. На него пришлось 55% от общего числа заявок, а оставшиеся 45% – на офлайн.

Самый популярный срок кредитования – 60 месяцев. Далее в зависимости от числа заявок – займы сроком на 36 месяцев.

В банке «Русский Стандарт» кредит наличными можно оформить быстро даже в высокий сезон. Благодаря технологии Risk-Based Pricing ответственные клиенты с хорошей платежной дисциплиной имеют возможность получить лучшие ставки по кредитам.

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