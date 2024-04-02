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«Тинькофф» расширяет финансовую подписку Tinkoff Pro

«Тинькофф» представил обновленную Tinkoff Proфинансовую подписку, позволяющую получать бонусы по основным продуктам экосистемы. Обладателям подписки станут доступны еще больше выгодных предложений от партнеров экосистемы «Тинькофф», дополнительные бонусы для путешественников и предложения по финансовым продуктам. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

Среди новых возможностей подписки Tinkoff Pro — бесплатный перевод баланса кредитной карты из другого банка в «Тинькофф» с беспроцентным периодом в 180 дней, страховка багажа, бесплатная рассрочка по кредитной карте и другие выгодные предложения.

Также пользователи теперь смогут выбрать наиболее удобный для себя вариант оплаты подписки: ежемесячный платеж — его новая стоимость составит 299 руб. в месяц, или единоразовую транзакцию в 1,99 тыс. руб. за год. В случае годовой подписки Tinkoff Pro стоимость составит 166 руб./месяц, что на 45% меньше, чем ежемесячная оплата. Новые условия станут доступны клиентам Тинькофф с 15 апреля 2024 г.

Клиенты Tinkoff Pro смогут перевести кредитный счет из другого банка в «Тинькофф». После перевода пользователь получит дополнительный беспроцентный период в 180 дней — в течение этого времени на сумму долга не будут начисляться проценты. Для того, чтобы сделать перенос кредитного счета, нужно на главной странице в приложении «Тинькофф» выбрать раздел «Открыть продукт» — «Перевод баланса» — указать реквизиты для погашения долга. Долг в другом банке оплачивается мгновенным переводом, а в приложении «Тинькофф» появится задолженность, на которую действует беспроцентный период.

Клиентам Tinkoff Pro скоро станет доступно страхование багажа. При оформлении подписки Tinkoff Pro у пользователей автоматически появится бесплатная страховка багажа в поездках на сумму до $1 тыс. Страховой полис будет отражаться на главной странице в приложении. Он действует на поездки по России и за рубежом и распространяется на любой багаж, включая оборудование, например, на сноуборды и другой спортивный инвентарь. Если при перелете багаж задержат на шесть часов и более, Tinkoff Pro выплатит клиенту $150 за каждое багажное место. Получить выплату можно не более, чем за два багажа.

При утере багажа за каждый килограмм клади пользователю возместят $40, вес определяется на основании документов, подтверждающих сдачу чемодана. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо написать в чат с поддержкой фразу «Заявить о страховом случае». Клиенту назначат персонального менеджера, который проверит документы и сделает выплату.

Пользователям подписки Tinkoff Pro станет доступна рассрочка по кредитной карте на покупку до 10 тыс. рублей сроком на три месяца. Услуга позволяет разбить сумму на несколько платежей и не платить проценты. Для того, чтобы оформить рассрочку, необходимо выбрать в приложении Тинькофф кредитную карту, нажать на доступную рассрочку и совершить любую покупку от одной тыс. руб. Функционал скоро станет доступен клиентам экосистемы Т«инькофф».

Пользователи могут получать повышенный кэшбэк при подписке на сервисы через «Тинькофф» от новых и текущих партнеров Tinkoff Pro: при подписке на ИВИ — 30%; при подписке на Premier — 30%; при подписке на «VK музыку» — 20%; при подписке на MyBook — 20%; при подписке на «Касперский» — 30%.

Для остальных владельцев карт «Тинькофф» кэшбэк составляет 10%.

Помимо обновлений для пользователей Tinkoff Pro сохранятся действующие преимущества подписки: повышенный кэшбэк на остаток средств по карте Tinkoff Black — до 5% при сумме покупок от 3 тыс. руб. и более высокий доход со сбережений — 10% на накопительные счета. А также повышенный кэшбэк на покупку билетов в театры, концерты и выставки, при покупке авиабилетов и бронировании отелей, скидка на услуги «Тинькофф Мобайл» и более выгодные условия для ИП.

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«Тинькофф» — финансовая онлайн-экосистема, объединяющая полный спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса. Особое внимание «Тинькофф» уделяет развитию лайфстайл-банкинга: экосистема дает клиентам возможность анализировать и планировать личные траты, инвестировать сбережения, получать бонусы в рамках программ лояльности, бронировать путешествия, покупать билеты в кино, бронировать столики в ресторанах и делать многое другое. Все сервисы «Тинькофф» доступны через мобильные приложения и сайт. «Тинькофф» не имеет отделений. Сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты клиентам компании в любой регион страны в кратчайшие сроки, в онлайн-каналах и контакт-центре клиенты получают все необходимые консультации и сервис 24/7. «Тинькофф» реализует стратегию AI Banking и активно задействует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. К примеру, голосовой помощник «Олег» обрабатывает более 40% сервисных обращений клиентов в чатах без участия сотрудников банка, а в контакт-центре решает вопросы клиентов в среднем за 40 секунд. Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем Тинькофф разработаны самой компанией. 70% сотрудников штаб-квартирыИТ-специалисты. Ядром экосистемы является основанный в 2006 г. «Тинькофф Банк», обслуживающий более 32 млн клиентов. «Тинькофф» реализует экосистемный подход к образованию и сотрудничает с ведущими вузами России. В 2019 г. «Тинькофф» получил образовательную лицензию. В 2022 г. компания запустила ежегодную стипендиальную программу для талантливых студентов технических факультетов российских вузов.

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