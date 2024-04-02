«Тинькофф» расширяет финансовую подписку Tinkoff Pro

«Тинькофф» представил обновленную Tinkoff Pro — финансовую подписку, позволяющую получать бонусы по основным продуктам экосистемы. Обладателям подписки станут доступны еще больше выгодных предложений от партнеров экосистемы «Тинькофф», дополнительные бонусы для путешественников и предложения по финансовым продуктам. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

Среди новых возможностей подписки Tinkoff Pro — бесплатный перевод баланса кредитной карты из другого банка в «Тинькофф» с беспроцентным периодом в 180 дней, страховка багажа, бесплатная рассрочка по кредитной карте и другие выгодные предложения.

Также пользователи теперь смогут выбрать наиболее удобный для себя вариант оплаты подписки: ежемесячный платеж — его новая стоимость составит 299 руб. в месяц, или единоразовую транзакцию в 1,99 тыс. руб. за год. В случае годовой подписки Tinkoff Pro стоимость составит 166 руб./месяц, что на 45% меньше, чем ежемесячная оплата. Новые условия станут доступны клиентам Тинькофф с 15 апреля 2024 г.

Клиенты Tinkoff Pro смогут перевести кредитный счет из другого банка в «Тинькофф». После перевода пользователь получит дополнительный беспроцентный период в 180 дней — в течение этого времени на сумму долга не будут начисляться проценты. Для того, чтобы сделать перенос кредитного счета, нужно на главной странице в приложении «Тинькофф» выбрать раздел «Открыть продукт» — «Перевод баланса» — указать реквизиты для погашения долга. Долг в другом банке оплачивается мгновенным переводом, а в приложении «Тинькофф» появится задолженность, на которую действует беспроцентный период.

Клиентам Tinkoff Pro скоро станет доступно страхование багажа. При оформлении подписки Tinkoff Pro у пользователей автоматически появится бесплатная страховка багажа в поездках на сумму до $1 тыс. Страховой полис будет отражаться на главной странице в приложении. Он действует на поездки по России и за рубежом и распространяется на любой багаж, включая оборудование, например, на сноуборды и другой спортивный инвентарь. Если при перелете багаж задержат на шесть часов и более, Tinkoff Pro выплатит клиенту $150 за каждое багажное место. Получить выплату можно не более, чем за два багажа.

При утере багажа за каждый килограмм клади пользователю возместят $40, вес определяется на основании документов, подтверждающих сдачу чемодана. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо написать в чат с поддержкой фразу «Заявить о страховом случае». Клиенту назначат персонального менеджера, который проверит документы и сделает выплату.

Пользователям подписки Tinkoff Pro станет доступна рассрочка по кредитной карте на покупку до 10 тыс. рублей сроком на три месяца. Услуга позволяет разбить сумму на несколько платежей и не платить проценты. Для того, чтобы оформить рассрочку, необходимо выбрать в приложении Тинькофф кредитную карту, нажать на доступную рассрочку и совершить любую покупку от одной тыс. руб. Функционал скоро станет доступен клиентам экосистемы Т«инькофф».

Пользователи могут получать повышенный кэшбэк при подписке на сервисы через «Тинькофф» от новых и текущих партнеров Tinkoff Pro: при подписке на ИВИ — 30%; при подписке на Premier — 30%; при подписке на «VK музыку» — 20%; при подписке на MyBook — 20%; при подписке на «Касперский» — 30%.

Для остальных владельцев карт «Тинькофф» кэшбэк составляет 10%.

Помимо обновлений для пользователей Tinkoff Pro сохранятся действующие преимущества подписки: повышенный кэшбэк на остаток средств по карте Tinkoff Black — до 5% при сумме покупок от 3 тыс. руб. и более высокий доход со сбережений — 10% на накопительные счета. А также повышенный кэшбэк на покупку билетов в театры, концерты и выставки, при покупке авиабилетов и бронировании отелей, скидка на услуги «Тинькофф Мобайл» и более выгодные условия для ИП.

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«Тинькофф» — финансовая онлайн-экосистема, объединяющая полный спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса. Особое внимание «Тинькофф» уделяет развитию лайфстайл-банкинга: экосистема дает клиентам возможность анализировать и планировать личные траты, инвестировать сбережения, получать бонусы в рамках программ лояльности, бронировать путешествия, покупать билеты в кино, бронировать столики в ресторанах и делать многое другое. Все сервисы «Тинькофф» доступны через мобильные приложения и сайт. «Тинькофф» не имеет отделений. Сеть собственных представителей позволяет доставлять продукты клиентам компании в любой регион страны в кратчайшие сроки, в онлайн-каналах и контакт-центре клиенты получают все необходимые консультации и сервис 24/7. «Тинькофф» реализует стратегию AI Banking и активно задействует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. К примеру, голосовой помощник «Олег» обрабатывает более 40% сервисных обращений клиентов в чатах без участия сотрудников банка, а в контакт-центре решает вопросы клиентов в среднем за 40 секунд. Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем Тинькофф разработаны самой компанией. 70% сотрудников штаб-квартиры — ИТ-специалисты. Ядром экосистемы является основанный в 2006 г. «Тинькофф Банк», обслуживающий более 32 млн клиентов. «Тинькофф» реализует экосистемный подход к образованию и сотрудничает с ведущими вузами России. В 2019 г. «Тинькофф» получил образовательную лицензию. В 2022 г. компания запустила ежегодную стипендиальную программу для талантливых студентов технических факультетов российских вузов.