Сеченовский Университет совместно со Сбербанком и компаниями-партнерами запускают специальные образовательные программы по цифровым навыкам врача, ИИ и телемедицине

Эксперты Института лидерства и управления здравоохранением и Центра цифровой медицины Первого МГМУ, а также компаний «СберОбразование», «СберЗдоровье», «СберМедИИ», группы компаний ЦРТ и института искусственного интеллекта AIRI разработали и запустили новые программы дополнительного профессионального образования «Цифровые навыки врача в современной медицине», «Искусственный интеллект в медицине и практической деятельности врача» и «Телемедицинские технологии в медицине». Обучение проходит в режиме онлайн на базе платформы Edutoria. После завершения курса и успешной сдачи итогового тестирования слушатели получат удостоверение о повышении квалификации Сеченовского Университета. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Программы предназначены для организаторов здравоохранения, практикующих врачей и научных сотрудников, а также студентов, аспирантов и ординаторов медицинского профиля. Продолжительность каждого курса – 16 академических часов. Эти программы включены в перечень портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.

На программе «Цифровые навыки врача в современной медицине» слушатели познакомятся с основными цифровыми инструментами и технологиями в медицине, получат навыки эффективного использования цифровых медицинских сервисов на основе телемедицинских и биометрических технологий, голосового заполнения медицинских протоколов, современных систем поддержки принятия врачебных решений на базе ИИ, узнают о возможностях применения больших языковых моделей (LLM) в медицине.

Программа «Искусственный интеллект в медицине и практической деятельности врача» позволит участникам получить актуальную информацию о технологиях на основе ИИ, внедряемых в здравоохранении, нормативных документах и этических аспектах его применения.

Программа по телемедицине познакомит слушателей с основами этой технологии, моделями ее применения, перспективами развития, документированием и учетом услуг.

По словам разработчиков, уникальность образовательных программ в том, что впервые в одном цикле объединены самые актуальные и современные знания о цифровых навыках в медицине, применении ИИ и телемедицинских технологий в системе здравоохранения. Слушатели программ узнают об инновационных подходах, которые разработаны для применения в Сеченовском Университете и компаниях индустрии здоровья Сбербанка.

Инициатива реализована в рамках программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030» Сеченовского Университета и стратегического проекта «Сеть развития лучших практик в медицине, науке и образовании».