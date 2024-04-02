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Right line завершила тестирование «СБП Коннект» для банковских операций по выплате кешбэка в СБП

Right line, разработчик решений для финансового сектора, сообщает об успешном завершении тестирования решения «СБП Коннект» для сценариев банковских операций «Выплата кешбэка» и «Возврат кешбэка» в Системе быстрых платежей (СБП). Результаты тестов подтвердили полное соответствие решения всем требованиям стандарта ОПКЦ СБП. Об этом CNews сообщили представители Right line.

Тестовые испытания проводились в рамках запуска с первого апреля 2024 г. сервиса моментального онлайн-кешбэка при оплате товаров и услуг через СБП. В ходе тестовых испытаний «СБП Коннект» оценивалась работоспособность решения при проведении операций СБП B2C «Выплата кешбэка» и СБП C2B «Возврат кешбэка» в роли банка плательщика и банка получателя.

Для внедрения нового сервиса и обеспечения выплат кешбэка банкам потребуются определенные технические доработки. Решение от Right line соответствует требованиям ОПКЦ СБП и способно обеспечить банкам реализацию различных сценариев переводов, включая выплату и возврат кешбэка.

Онлайн-кешбэк при оплате через СБП даст пользователям возможность получать моментальные выплаты, которые будут поступать на их счет непосредственно после проведения оплаты. Новая функция в Системе быстрых платежей сделает процесс оплаты более выгодным для всех участников.

Михаил Зубакин, директор департамента платежных систем Right line: «Уже с начала апреля этого года покупателям станет доступен моментальный кешбэк при оплате покупок через Систему быстрых платежей. Если ранее большая часть пользователей совершала покупки с помощью карт, ориентируясь на выгоду в виде хорошего кешбэка и специальных акций от банков, то новые сценарии кешбэка будут, безусловно, не менее привлекательными и, мы полагаем, что уже в ближайшее время количество C2B-операций, проходящих через СБП, значительно вырастет».

Система быстрых платежей была запущена в феврале 2019 г. К концу 2023 г. объем операций через СБП превысил 7 млрд. (на сумму свыше 31 трлн руб).

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Right line – разработчик программных решений в финансовой и банковской сферах. Программное обеспечение компании сертифицировано в НСПК и зарегистрировано в Едином реестре отечественного ПО, что позволяет быстро запускать проекты в области электронной коммерции, трансграничных переводов, СБП и цифрового рубля.

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