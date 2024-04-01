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Сбербанк объявляет о самом масштабном обновлении программы лояльности

Сбербанк реализует курс, заданный новой стратегией банка, и кардинально меняет программу лояльности «СберСпасибо».

Обновленная программа отменяет абсолютно все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, и становится более простой, гибкой и выгодной для клиентов. Клиенты сами решают, как, где и за что они хотят получать бонусы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка».

Бонусы «СберСпасибо» будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров — Сбербанк намерен в будущем начислять бонусы за просмотр фильмов, пользование продуктами банка и даже прослушивание музыки.

За покупки у партнеров экосистемы банка участники программы лояльности будут получать максимальное количество бонусов — до 70% в «Мегамаркете», «СберМаркете», «Самокате» и др. Бонусы начисляются моментально и их сразу можно использовать для новых покупок.

Кроме того, летом 2024 г. Сбербанк запустит эксклюзивные акции и услуги, доступные только за бонусы и приносящие дополнительную выгоду клиентам.

Первые участники смогут оценить простоту и удобство обновленной программы уже в апреле 2024 г., а к лету 2024 г. новые условия будут доступны всем.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Сейчас «СберСпасибо» — самая большая программа лояльности в стране. Ее участники — почти 80 млн человек. Если раньше для получения большего числа бонусов нужно было совершать больше трат, то теперь мы трансформируем всю логику лояльности и строим ее вокруг человека, предлагая вознаграждения за любые действия в наших сервисах и сервисах партнеров группы. Мы ожидаем, что клиенты массового сегмента будут получать в два раза больше кешбэка бонусами, а для премиального сегмента «СберСпасибо» станет самой выгодной программой на рынке».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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