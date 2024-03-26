«Единый ЦУПИС» расширил возможности «Кошелька ЦУПИС» по переводам через СБП

«Единый ЦУПИС» расширил возможности своего электронного кошелька по переводам через Систему быстрых платежей (СБП): клиентам стало доступно пополнение баланса «Кошелька ЦУПИС» со счетов в других банках-участниках СБП непосредственно в приложении «Кошелек ЦУПИС». Об этом CNews сообщили представители «Единого ЦУПИС».

Также реализована возможность использовать переводы по СПБ в веб-версии «Кошелька ЦУПИС» – как перевод по номеру телефона, так и пополнение баланса кошелька со счетов в других банках-участниках СБП.

«Мы продолжаем развивать сервисы нашего электронного кошелька для большего удобства пользователей. На данный момент "Кошелек ЦУПИС" покрывает все функции – как платежный сервис, так и дополнительные полезные услуги. В индустрии, где клиенты выбирают исключительно по удобству и скорости совершения платежа, СБП стремительно завоевывает позиции», – сказал Артем Сычев, член правления, коммерческий директор «Единого ЦУПИС».

В 2023 году «Единый ЦУПИС» запустил в своем приложении «Кошелек ЦУПИС» выпуск цифровых карт, сервис переводов между физическими лицами через СБП, реализовал привязку счета для оплаты по СБП «в один клик».

Ежегодно в «Кошельке ЦУПИС» более 800 тыс. пользователей осуществляют свыше 10 млн транзакций.

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Кошелек ЦУПИС – современный электронный кошелек и личный кабинет для управления финансами в спортивной индустрии, который позволяет игрокам быстро и удобно взаимодействовать с букмекерами. С помощью «Кошелька ЦУПИС» все операции с букмекерами совершаются в два клика. Приложение доступно на компьютере, телефоне или планшете.

СБП (Система быстрых платежей) – сервис Банка России, позволяющий физическим лицам совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк-участник СБП, а также производить оплату товаров и услуг в розничных магазинах и сети интернет по QR-коду.